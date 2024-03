A los políticos de Gandia les chifla verse en ninot

Aunque te pongan a caldo, por muy incisiva que sea la crítica, los políticos de Gandia entran en el juego de las Fallas y, año tras año, no escatiman acciones para demostrar que, al fin y al cabo, no solo quien no sale en las fallas no existe, sino que les chifla esa ceremonia de quedar convertido en un ninot. Se ha vuelto a ver durante este fin de semana.

Víctor Soler "posando" para imitar al ninot con su figura. / Levante-EMV

Desde la plantà, tanto el alcalde como concejales de todos los colores han ido de falla en falla, no solo para contemplar el monumento y, si es el caso, saludar a los miembros de la comisión, sino también para buscarse entre los ninots o las figuras que aparecen. De ser así, cámara en mano, selfi o fotografía de grupo y, acto seguido, a las redes.

Guillermo Barber, con una de las críticas falleras sobre su persona. / Levante-EMV

«En Compromís reivindicamos la sátira, el ingenio y la gracia», señalan desde esta formación que ha tenido como protagonistas a las concejales Esther Sapena y Alícia Izquierdo. «Incombustible? Bueno, pues sí», señala el popular Gullermo Barber. «Creéis que nos parecemos», se pregunta Víctor Soler al difundir su imagen y la de su ninot. «Gracias por dedicarme uno de los ninots desde la sátira y la ironía», añade el alcalde, José Manuel Prieto, con la foto en la que sale con su homónimo de cartón piedra.