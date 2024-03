Una final de la Lliga CaixaBank de raspall molt saforenca

El trinquet Ciscar de Piles serà l'escenari de la gran final de la Lliga CaixaBank de raspall 2024. Una partida amb aroma saforenc perquè, a banda de jugar-se a la canxa pilera, un dels finalistes és Montaner d'Almiserà i damunt Pepito Malonda, la mítica figura del raspall d'Oliva, rebrá l'homenatge de l'afició.

La final de la Lliga CaixaBank de raspall Pro1 s'ha presentat este dimecres a València. La partida, programada per al divendres, 29 de març, a les 18 hores, enfrontarà a les formacions del Genovés, amb Montaner i Tonet IV, i la Llosa de Ranes, amb Ivan i Seve. El duel que decideix el títol es podrà seguir en directe a través d'À Punt Mèdia.

La final es presenta com un duel equilibrat, precedit d'unes semifinals tremendament emocionants en les quals els dos equips finalistes han hagut de superar moltes dificultats.

Especialment dura ha sigut la classificació de Montaner i Tonet IV, que van haver d'acudir al desempat en la seua eliminatòria davant Salelles II i Brisca, la parella d'Oliva, contra els qui van patir fins a l'últim sospir en tres partides resoltes per la mínima.

Iván i Seve, per part seua, ho van tindre una mica més clar davant el trio de Xeraco, format per Vicent, Canari i Néstor, als qui van superar per dues victòries a zero en l'eliminatòria que va enfrontar a tots dos equips.

Durant l'acte d’este dimecres, els equips finalistes han tingut ocasió de triar la pilota nova amb la qual comptaran de cara a la gran final. En la presentació ha estat Jose Maria Puig Girau, trinqueter de Piles, testimoni directe de l'elecció de les pilotes.

Sobre les seues opcions d'alçar el títol el divendres, el rest saforenc, Montaner, ha dit que es troba "molt a gust jugant amb el número 1 que és el seu company Tonet IV", ja que pràcticament s'ha criat amb ell, i perquè "és un company que tapa molt l’errada".

D'altra banda, s'ha conegut que la persona encarregada de portar el trofeu de campions fins al centre del trinquet de Piles en la final de divendres serà Pepito Malonda, la mítica figura del raspall d'Oliva, iniciador d'una reeixida saga de jugadors.

A més d’haver sigut pilotari de primer nivell, Malonda ha viscut tota una vida vinculat a la pilota, tant en les funcions de trinqueter com de marxador. L'afició podrà brindar-li un merescut homenatge en els moments previs a la disputa de la gran final, programada a les 18 hores.