Tavernes acull una prova del Campionat d’Espanya d’Agility amb més de 150 gossos participants

Per segon any consecutiu, Tavernes de la Valldigna acull una prova d’agility puntuable per al Campionat d’Espanya. Es tracta d’una competició d’una modalitat canina organitzada per la Real Sociedad Canina Española i que és classificatòria per al campionat nacional de 2025.

Una cita que se celebrarà del 28 de març a l’1 d’abril i on es reuniran més de 150 participants que arribaran al municipi des de diferents llocs del territori nacional, a més de França i Portugal.

La zona del multiusos i el camp del Vergeret seran l’escenari d’estes competicions amb la presència de més de 150 gossos, que competiran junt amb els seus guies en una modalitat en què les persones dirigeixen els animals per un circuit amb obstacles que han de completar en un temps determinat i evitant les penalitzacions.

Esta pràctica fomenta la intel·ligència, agilitat i rapidesa, a més de la integració de l'animal en la societat i una relació harmònica amb el guia. L’agility es divideix en graus segons la dificultat del recorregut i en categories segons la grandària del gos.

L’horari de la competició serà dijous a partir de les 15 hores mentre que la resta de dies començarà a les 8.30 hores. A més, hi haurà activitats durant tot el dia, ja que es faran proves de preagility, que serveix per a la iniciació dels gossos més menuts, i també un test de sociabilitat, divendres de vesprada, i un open per equips.

El regidor de Benestar Animal i Esports, Josep Llàcer, ha destacat que per segona vegada consecutiva la Real Sociedad Canina Española ha elegit la localitat per a estes proves puntuables, cosa que significa que l’experiència de l’any passat va ser molt bona. "Fem de Tavernes de la Valldigna un lloc de referència amb activitats que fomenten el benestar animal i en què totes les persones que s’acosten a la zona esportiva podran veure la relació i complicitat dels gossos amb els guies".

Una cita magnífica per a gaudir dels millors gossos i guies de competició, que ompliran el municipi estos dies amb visitants de diferents països”, ha assenyalat el regidor.