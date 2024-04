La Safor, paraíso para el "corriolet"

Las playas de la comarca de la Safor, especialmente la de Tavernes de la Valldigna y la zona de Piles y Oliva, se han convertido en los últimos años en un paraíso para el chorlitejo patinegro, (en valenciano "corriolet"), un ave protegida que anida en las dunas durante los meses de marzo y junio y que, en las últimas décadas, se ha encontrado con un gran número de peligros que ponen en riesgo su existencia. Así se desprende del informe anual que realiza la Dirección General de Medio Ambiente Natural y Animal de la Generalitat en el que se hace un seguimiento de las poblaciones nidificantes de esta especie.

El estudio recoge un cuadro en que se detalla el número de nidos hallados durante el pasado año en toda la Comunitat Valenciana y la Safor aparece como la segunda zona con mayor población de esta ave, solo por detrás del litoral del parque natural de l'Albufera, que es de mucha mayor extensión. En concreto, se detectaron en la comarca 42 nidos (un rango de entre 37 y 47), con cifras especielmante significativas en las cosas de Piles y Oliva, donde se registraron entre 19 y 23 nidos, siendo la población más numerosa con un ligero incremento respecto al año anterior. En el caso de Tavernes se detectaron entre 9 y 11 nidos, también una cifra superior a la del año anterior y el mejor registro desde 2017. En cambio, en la zona entre Xeraco y Gandia se documentaron entre 4 y 8 nidos, en Daimús 5 y ninguna en Guardamar de la Safor y el resto de playas.

El crecimiento de la población del "corriolet" en la comarca de la Safor mantiene la tendencia en los últimos tres años y está motivado, en parte, por la protección y cuidado que los municipios han tenido en las zonas donde nidifican estos animales, es decir, las dunas, especialmente en extensiones de litoral en las que no hay edificios y, por lo tanto, la ocupación de bañistas es mucho menor. No en vano, Oliva es una de las playas que cuenta con más metros de talanqueras, es decir, cuerdas y postes que delimitan la zona de nidificación del "corriolet". En concreto, se han delimitado y señalizado 5,4 kilómetros de duna para evitar que se pisen tanto por parte de las personas como de otros animales, especialmente perros, lo que afecta de forma negativa al hábitat de esta especie. Tavernes de la Valldigna, por su parte, cuenta con más de dos kilómetros y medio de talanqueras en la zona ubicada al sur del litoral, entre este término municipal y el de Xeraco, donde existe una larga extensión de playa natural.

Talanqueras de protección dunar en la playa de Tavernes / Levante-EMV

Esa protección es lo que está convirtiendo las playas de la comarca de la Safor en un espacio idóneo para la nidificación del chorlitejo. El informe apunta la existencia de una correlación, en los últimos tres años, entre el descenso de población en la Devesa de l'Albufera y el aumento, especialmente, en Tavernes y en la zona de Piles y Oliva en la Safor. Es decir, las parejas reproductoras que están huyendo de l'Albufera por los peligros con los que se encuentran (como la presencia de su principal depredador, el zorro, o el trasiego de personas o perros), encuentran más tranquilidad y protección en la costa de la Safor. "Esta circunstancia se repite a lo largo de los años, aumentando una zona cuando disminuye la otra, lo que refleja una conexión estrecha de ambas poblaciones", indica el estudio.

La nidificación del "corriolet" también condiciona algunos aspectos turísticos en estas playas. Uno de ellos es el retraso en la instalación y apertura de los chiringuitos, que en los casos de Oliva o Tavernes no podrán hacerlo hasta el 15 de junio. El concejal de Playas de Oliva, Salvador Llopis, explicaba que de la decena de establecimientos temporales con los que cuenta la ciudad solo dos, los que están ubicados en la playa de Pau Pi, podrán adelantar la apertura a antes del mes de junio. Lo mismo ocurre en Tavernes, donde no se podrá abrir ningún chirnguito antes de esa fecha y, según ha explicado el concejal de Urbanismo, Juan Bautista Talens, "porque contamos con talanqueras en las dunas, sino, no se podría hasta el 30".

El informe avisa de la especial necesidad de prohibir el tránsito de personas, pero especialmente de perros por las zonas de nidificación. De hecho, apunta la presencia de estos animales como una de las principales causas en el fracaso de la eclosión de los huevos y también del abandono de zonas de nidificación. Por ello, el estudio recalca la necesidad de instalar zonas delimitadas y también señales en las que se prohíba de forma expresa que paseen perros sueltos durante los meses de marzo a julio.