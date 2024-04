Prieto y Grimalt activan el frente de los alcaldes por la vía férrea Gandia-Dénia

José Manuel Prieto y Vicent Grimalt, respectivamente alcaldes de Gandia y de Dénia, han abierto el frente común de los municipios para exigir la concreción del proyecto para unir mediante una vía férrea esas dos ciudades. Se trata de un tramo que, a su vez, permitiría conectar la línea de Cercanías de Renfe Gandia-València y la del tranvía Dénia-Alicante, con todo lo que eso significaría para el transporte público de personas en el litoral valenciano.

Prieto y Grimalt han apretado el acelerador y, como alcaldes de las capitales de las comarcas afectadas, han tomado el guante lanzado este martes en Gandia por el secretario de Estado de Infraestructuras, José Antonio Santano, quien aceptó definir, junto a la Generalitat, el proyecto que finalmente se ejecutará. Porque ahora la duda a despejar es si se construye el tranvía anunciado por el Consell y, al mismo tiempo, el Tren de la Costa del Ministerio de Transportes, cosa muy poco probable, o si se opta por un «tren-tram», propuesta que defendió el ministro Óscar Puente hace unas semanas en una intervención en el Senado.

Los dos alcaldes atienden a las preguntas de los periodistas / Àlex Oltra

Al encuentro de este miércoles entre Prieto y Grimalt le seguirá otro con el resto de los alcaldes afectados. Es ahí donde se intentará conseguir una postura común. «Si no cooperamos no conseguiremos ningún resultado. Tenemos que alejarnos del ruido y decidir juntos la vertebración de dos comarcas que son la desvergüenza de España porque no disponen de conexión por ferrocarril», dijo el alcalde gandiense. Prieto ha asumido un relevante protagonismo en el impulso de este proyecto, no solo porque Gandia siempre ha defendido esa conexión, sino porque el pasado 5 de abril el propio Carlos Mazón quiso anunciar en esta ciudad el inicio de los trámites para construir el tranvía Gandia-Dénia y, al mismo tiempo, exigir que el ministerio haga lo propio con el Tren de la Costa. E, igualmente en Gandia, este martes el secretario de Estado de Infraestructuras, José Antonio Santano, recogió el guante y asumió que todas las administraciones busquen un acuerdo lo antes posible y comiencen los trámites para ejecutar el proyecto que finalmente se apruebe.

Nadie lo dice, pero todas las declaraciones y los gestos conducen a pensar que esa «mesa de diálogo» del Gobierno, el Consell y los alcaldes afectados, a la que el alcalde gandiense quiere sumar a agentes sociales y empresariales, apostará por un único proyecto, evitando la construcción de dos líneas ferroviarias paralelas.

Después de tantos años de reivindicación, Vicent Grimalt no oculta que en este tema es pesimista, pero reconoce un punto de inflexión cuando Ximo Puig puso sobre la mesa el proyecto del tranvía que su sucesor en el Consell de la Generalitat, Carlos Mazón, también ha defendido.

De lo que se trata ahora, concluyeron Prieto y Grimalt, es de no dejar pasar esta nueva oportunidad, aprovechar que el Gobierno va a impulsar el transporte ferroviario como base de la descarbonización y lucha contra el cambio climático y conseguir que, ahora sí, el proyecto no se esfume.

Gandia y Benidorm. En juego ganar o no ganar competitividad

Por dos veces el Ayuntamiento de Gandia ha presentado alegaciones al proyecto del Tren de la Costa que impulsa el Ministerio de Fomento y en ningún caso ha obtenido respuesta. Entre otros aspectos, Gandia señala que no aceptará nunca sacar la estación subterránea del centro de la ciudad, y también pide cambios porque el diseño de ese tren beneficia a Benidorm en su carrera de competitividad turística con Gandia.