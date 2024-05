Vercher i Moltó avancen a quarts de final del Campionat Individual

El Campionat Individual-Trofeu President de la Generalitat de pilota professional continua avançant rondes este mes de maig. Este dimarts l'activitat en raspall masculí es va desenvolupar al Trinquet d' Oliva. La classificació a quarts va ser per a Moltó, que va guanyar Lorja (25-10), i Vercher, de Piles, que va aconseguir tancar la jornada amb victòria davant Seve (25-10)

A les 17 hores arrancava la penúltima partida de huitens que enfrontava al número 6 del passat Individual, Moltó. En el seu debut no podia permetre's errors es va imposar amb solvència a Lorja, que venia de superar una eliminatòria de setzens. Amb un primer tram de la partida bastant igualada, el de Barxeta va aconseguir anar imposant-se a poc a poc per a emportar-se el 25-10 final.

En la segona partida de raspall, Vercher va guanyar la reballada decidint anar-se a la resta i Seve guanyant el seu joc. El de Piles igualava la partida ràpidament per a disputar el que fora el joc decisiu. Més de 15 minuts on Vercher va acabar trencant el dau, la qual cosa va suposar un dur colp per a Seve. Malgrat intentar recompondre's, Vercher impedia que es tornara a ficar en partida, portant el marcador al 25-10 final. Una partida atractiva en el qual tots dos van rendir a gran nivell.

Les victòries de Moltó i Vercher els classifiquen per a la fase de quarts de final on s'enfrontaran contra Ivan i el xeraquer Vicent. Les primeres dos partides es jugaran el 26 de maig a Dénia amb el debut d'Ivan contra Moltó, i el de Vicent contra Vercher.

En l'altre grup de quarts de final jugaran des d'aquest divendres dia 24 Salelles II, d'Oliva, Tonet IV, Marrahí i Murcianet. Les primeres partides són al Trinquet del Genovés.

En esta ronda jugaran tots contra tots i passaran els dos primers classificats de cada grup a semifinals.