El movimiento es salud, de eso no hay ninguna duda, pero es importante saber si lo que necesitas es actividad física o ejercicio terapéutico para acudir al profesional que mejor pueda ayudarte y que, lo que en principio tiene muchos beneficios no se convierta en una suma de riesgos y problemas para nuestro cuerpo.

La práctica de ejercicio físico, deporte, o simplemente mantenerse activo física y mentalmente es una de las mejores formas de prevenir enfermedades y llevar una vida saludable, tal y como demuestra la evidencia científica.

Cuando no tenemos problemas de salud, crear el hábito de practicar un deporte, una actividad física como caminar o ir en bici, o simplemente pequeños gestos como ir andando al trabajo o evitar los ascensores y escaleras mecánicas, nos ayudan a mantenernos sanos.

La importancia de que el ejercicio terapéutico esté supervisado por un fisioterapeuta

¿Pero qué pasa si tengo alguna enfermedad o factor de riesgo?, ¿si sufres, por ejemplo, hipertensión arterial, osteoporosis, artrosis, síndrome metabólico, Parkinson, enfermedad coronaria, asma, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, etc.? En estos casos los organismos internacionales recomiendan que sea un fisioterapeuta quien elabore y supervise el programa y la pauta de ejercicio a realizar, al menos hasta que nos hayamos habituado a la práctica del ejercicio sin ningún tipo de efecto adverso. Luego ya podemos continuar nuestra práctica con profesionales del deporte.

“Es importante destacar que, si no seguimos estas recomendaciones, todos los efectos positivos del ejercicio físico se pueden ver truncados por no haber realizado una aproximación a la práctica del mismo teniendo en cuenta la fisiopatología de cada uno de estos factores de riesgo y/o enfermedades”, explica el decano del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV), Josep Benítez.

Es obvio. Si hay patología, lesión o dolor, a la hora de pautar ejercicio es necesario un cribado inicial para determinar los peligros y precauciones que se deben tener según el tipo de factores de riesgo o enfermedades. “Los peligros para el paciente son muchos y algunos muy graves: espondilolistesis y lisis, fracturas vertebrales por compresión y pélvicas por impacto, hipo tensión arterial en pacientes con fibrilación auricular, hipoglucemia repentina, agravamiento del vértigo paroxístico benigno, rabdomiólisis e hiponatremia”, destaca Josep Benítez.

De ahí la importancia – subraya el decano del ICOFCV- de que la primera intervención sea realizada por personal sanitario. “Pongamos un ejemplo. Un paciente con hipertensión arterial no estabilizada. Su médico se la diagnóstica y le pauta, si corresponde, un tratamiento farmacológico. El personal de enfermería realiza un control de la misma y observa el efecto del tratamiento pautado. Si este paciente fuese candidato a realizar ejercicio para mejorar su hipertensión arterial, sería el fisioterapeuta el encargado de pautar el ejercicio físico adecuado, llevarlo a la práctica y, junto al personal de enfermería, controlar que la evolución es la esperada”.

Las capacidades profesionales de actuación del fisioterapeuta están muy claras. La Asociación Americana de Fisioterapia (APTA) ya en el año 2019 deja claro el papel tan importante de estos profesionales en la salud de los ciudadanos, recalcando que “los fisioterapeutas desempeñan un papel único en la prevención, el bienestar, el acondicionamiento físico, la promoción de la salud y el manejo de enfermedades y discapacidades, al servir como un puente dinámico entre la salud y la prestación de servicios de salud para individuos y poblaciones”.

Concentración de fisioterapeutas y pacientes hoy 2 de diciembre a las 11h

Las funciones del fisioterapeuta están claras y la evidencia las respaldan. Por ello, bajo el lema “Ejercicio con lesión o patología, igual a Fisioterapia. Por nuestros pacientes, modificación del Artículo 9 Ley 2/2002”, el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV) ha convocado una concentración este viernes 2 de diciembre a las 11h para exigir al gobierno valenciano que modifique el artículo 9 de la Ley 2/2022, el cual abre la puerta para que los preparadores físicos sean quienes pauten el ejercicio a las personas con lesiones, patologías y/o dolor, poniendo en riesgo su salud al no ser sanitarios e invadiendo las competencias de los fisioterapeutas.

Las concentraciones se celebrarán de forma simultánea en las puertas de 6 hospitales de la Comunidad Valenciana. En Valencia se concentrarán en el Hospital Clínico y en el Arnau de Vilanova; en Alicante, en el Hospital General de Alicante, en el de San Vicente del Raspeig y en el General de Elche (en este será a las 11:30h); y en Castellón en el Hospital Universitario de La Plana.

Asimismo, habrá concentraciones a las puertas de las universidades que imparten la titulación de Fisioterapia entre las 11h y las 11:30h. En concreto, en la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Valencia, en la Universidad CEU Cardenal Herrera (Alfara), en la Universidad Católica de Valencia (campus Torrent), en la Universidad Miguel Hernández de Elx y en la Universidad CEU Cardenal Herrera (campus Elche).

Desde el ICOFCV subrayan que “los graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte no son sanitarios. No tienen conocimientos en patología, ni en fisiopatología, ni en razonamiento clínico; no están capacitados para tratar enfermedades. Por lo que derivar a ellos a las personas con lesiones, patologías y/o dolor, que requirieran ejercicio terapéutico dentro de su tratamiento, provocará que sus patologías se acrecienten y agraven”.

El Colegio de Fisioterapeutas recalca que “el ejercicio terapéutico debe ser pautado por un profesional sanitario, el fisioterapeuta. Esta ley es una clara invasión de competencias y un desprecio a los fisioterapeutas, pero sobre todo, pone en riesgo la salud de los ciudadanos”.

La Ley, de ordenación del ejercicio de las profesiones del deporte y la actividad física en la Comunitat Valenciana, entra en vigor a partir de 2023 por lo que el objetivo es que las autoridades reaccionen y modifiquen ese artículo “antes de que sea tarde”, acentúan.

De hecho, el decano del ICOFCV ya ha trasladado la preocupación del colectivo por este tema a todos los partidos políticos con representación parlamentaria. En concreto, Josep Benítez se ha reunido con el portavoz de Sanidad del Grupo Popular en les Corts, José Juan Zaplana; con el portavoz adjunto del Grupo VOX en las Cortes, José María Llanos; con la coportavoz de Compromís, Àgueda Micó y el diputado de Compromís en las Cortes Valencianas, Jesús Pla; con la portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Carmen Martínez, y el portavoz adjunto del partido en las Cortes, José Chulvi; y con la síndica y portavoz de Sanidad del Grupo Unides Podem, Pilar Lima. “Todos se han comprometido a buscar soluciones para evitar cualquier interpretación errónea de esta Ley que pueda poner en riesgo la salud de los ciudadanos y confiamos en que así sea. Desde el Colegio no vamos a dejar de trabajar ni de luchar para conseguirlo”, afirma Josep Benítez.