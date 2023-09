El estrés, los componentes genéticos o los malos hábitos son tres de las principales causas de la alopecia, común entre los hombres de entre 30 y 60 años; aunque hay casos en los que se produce en edades más tempranas.

En la era de la imagen y las redes sociales, son cada vez más los hombres que prefieren no convivir con su alopecia y optar por un tratamiento para fortalecer el cabello o, incluso, someterse a una intervención quirúrgica para recibir un trasplante capilar. Por eso, las clínicas de estética incorporan la medicina capilar en su cartera de servicios para poder cubrir todas las necesidades y demandas de la ciudadanía.

Esta es una de las razones por las que la clínica Sermesa, con varios centros en València y una experiencia de 35 años en el ámbito de la salud, decidió incorporar en el año 2020 sus servicios de medicina capilar, con un equipo de profesionales liderado por el doctor Álvaro Campos.

Como explica el especialista, su servicio se basa en “primar el cuidado del paciente” con tratamientos personalizados. Por eso, en la clínica, “no tenemos comerciales ni procesos de venta” porque “queremos ofrecerles toda nuestra dedicación a los pacientes, para obtener un gran resultado”. Esto es que el injerto se produzca dándole toda la importancia a “la naturalidad”.

El preoperatorio

Antes de someterse a un trasplante capilar, los especialistas de Sermesa analizan el caso particular de cada paciente; se puede concertar una cita a través de su página web. La razón principal, además de otras consideraciones, es que no todas las personas son aptas para este tipo de intervención. El equipo médico analiza el grado de alopecia del paciente, la calidad de la zona donante o las pretensiones del resultado por parte del paciente. “Analizamos cada caso particular y los tratamientos son siempre personalizados e individuales”, explica el Dr. Campos.

Otra de las cuestiones que preocupa a muchos pacientes es el coste de la intervención, que suele rondar entre los 3.000 y los 5.000 euros, aunque en Sermesa ofrecen planes de financiación personalizados.

Por otro lado, muchas personas tienen reticencias sobre los posibles efectos secundarios, de los que se les informa antes de la intervención. Según el especialista de Sermesa, “es un proceso muy seguro, donde el efecto adverso más habitual es el picor de la zona donante tras la cirugía debido a la cicatrización”.

La intervención quirúrgica

En Sermesa, utilizan la técnica del microinjerto capilar con folículos del propio paciente, que se extraen de la parte posterior del cuero cabelludo. En una sola sesión, se pueden implantar hasta 3.000 folículos con una garantía de crecimiento de entre el 90 % y el 100 %. Sin embargo, el Dr. Campos comenta que “dependiendo del número de unidades foliculares que necesitamos implantar, la cirugía puede prolongarse durante dos días”.

Además, hay que tener en cuenta que el paciente debe seguir una serie de tratamientos pre y post quirúrgicos necesarios para “garantizar el éxito de la cirugía”.

El paciente abandona la clínica inmediatamente después de la intervención con un apósito para proteger la zona donante, que se retira justo al día siguiente; pero, pasadas las primeras 24 horas, puede retomar su actividad ordinaria, siguiendo -eso sí – una serie de indicaciones.

El trasplante capilar, ¿es para siempre?

Es una de los grandes interrogantes de los hombres que deciden someterse a tratamientos capilares. A ellos, les responde el Dr. Álvaro Campos: “Los injertos no se ven afectados por la alopecia androgénica, pero el pelo nativo sí que puede continuar perdiendo densidad”.