Desvelan el secreto: Cómo saber si un medicamento lo cubre o no la Seguridad Social

La Seguridad Social en Espa√Īa asegura la atenci√≥n m√©dica y el acceso a medicamentos esenciales para la salud, aunque no todos est√°n respaldados por esta instituci√≥n, lo que puede generar incertidumbre.

Muchas veces, cuando acudimos al m√©dico y √©ste nos receta alg√ļn tratamiento, no sabemos hasta ir a la farmacia si esas medicinas est√°n incluidas o no en la Seguridad Social y, por lo tanto, est√°n financiadas o no. Si las cubre esta instituci√≥n, nos saldr√°n mucho m√°s baratas. Pero, ¬Ņc√≥mo saber qu√© medicamentos cubre la Seguridad Social? Ahora es posible.

Cómo saber qué medicamentos cubre la Seguridad Social

Para verificar la cobertura de un fármaco, lo mejor es consultar el nomenclátor de la Seguridad Social, que lista los medicamentos que están subvencionados por este organismo y proporciona al mismo tiempo información detallada sobre cada una de las medicinas.

Además de especificar si esos medicamentos están cubiertos o no por la Seguridad Social, en el nomenclátor se incluyen también la composición de cada uno de los preparados farmacéuticos comerciales, así como las indicaciones de cada medicina.

Los medicamentos incluidos en el nomencl√°tor de la Seguridad Social tienen descuento cuando se adquieren con receta m√©dica, aunque la rebaja en el precio o subvenci√≥n puede variar seg√ļn el tipo de medicamento y la comunidad aut√≥noma.

Cómo saber qué medicamentos cubre la Seguridad Social. / L-EMV

Para obtener detalles precisos sobre la cobertura de cada medicamento por parte de la Seguridad Social, hay que consultar el portal CIMA medicamentos, que ofrece información actualizada sobre precios y financiación de la Seguridad Social.

Los medicamentos no incluidos en la Seguridad Social deben ser pagados √≠ntegramente por el paciente y no cuentan con ning√ļn tipo de subsidio estatal. La decisi√≥n sobre qu√© medicamentos se incluyen y cu√°les se dejan fuera del sistema sanitario espa√Īol se basa en criterios t√©cnicos y cient√≠ficos, no necesariamente en la eficacia del medicamento.