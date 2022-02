Hace unos días conocíamos la noticia de la venta de la casa de Pablo Castellano y María Pombo gracias al programa 'Socialité', y lo cierto es que nos llamaba la atención porque no esperábamos que después de un año en ese domicilio quisieran irse a otro. Una vivienda que recordemos que construyó el arquitecto a su gusto y al de su mujer.

Hemos podido hablar con el matrimonio de influencers y lo cierto es que nos han desvelado todas las dudas que podía haber al respecto. Tan atentos con los medios de comunicación y haciendo gala de su respeto, María Pombo ha lanzado una nueva noticia sobre la venta de la casa: "Ya no está a la venta. Hay proyectos nuevos". Sobre el motivo por el cual querían venderla, explica: "Son proyectos nuevos, Pablo se dedica a este mundo de las reformas, no es nada a corto plazo, desde luego".

De cómo va su recuperación tras la operación de pecho, comenta: "Súper, han pasado 15 días solo, todavía queda mucho camino, pero súper feliz, la verdad. Una operación de pecho no es una tontería, hay que tener mucho cuidado, tomar medidas que las estoy siguiendo a rajatabla".

Hace unos días leíamos que Victoria Federica había fichado por la misma empresa de influencers en la que trabaja María Pombo y ante esta noticia, la influencer asegura no saber nada, eso sí confiesa que la adora: "Yo también lo he leído, pero no lo sé. La verdad es que no he indagado. Yo la adoro".