Una multinacional francesa compra els aparcaments de Nuevo Centro, Doctor Waksman i Sant Agustí

Els aparcaments de Nuevo Centro, en Campanar, Sant Agustí, en Ciutat Vella, i Doctor Waksman, en Russafa, passen a les mans de l’empresa francesa Indigo Group, que hui ha anunciat la finalització del procés de compra de Parkia (Parkia Spanish Holding SLU i les seues subsidiàries). Un acord que “permet a Indigo expandir la seua presència en noves regions clau d’Espanya, com València”, on la companyia passarà a gestionar estos tres estacionaments localitzats en les principals artèries de la ciutat.

El pàrquing de Doctor Waksman obri les 24 hores del dia tots els dies de l’any. El de Nuevo Centro es troba davant de l’antic Hospital de la Fe, al costat del Jardí del Túria i a pocs minuts de Ciutat Vella. L’estacionament de Sant Agustí “és un dels més còmodes de la ciutat, gràcies a les tarifes flexibles i la cèntrica ubicació en una de les vores del centre històric”, explica la nova empresa propietària.

En total, després de l’aprovació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), la companyia ha adquirit els més de 70 pàrquings públics i més de 38.000 places d’aparcament que Parkia gestionava a Espanya i Andorra, i este últim és el sèptim país europeu on Indigo és present, dècim en el món. L’operació reforça el grup francés com a principal operador a escala mundial amb més de 2.700 aparcaments i el segon a Espanya, on ara acumula 167 aparcaments i més de 185.000 places d’aparcament.

En paraules del director general d’Indigo Espanya, Álvaro Busca Martín-Sanz, “esta compra té un gran potencial per al grup, especialment en expandir la nostra presència en zones estratègiques com València”.

Indigo ocupa més de 9.700 persones en deu països i més de 500 ciutats. És l’únic operador internacional que oferix tota classe d’instal·lacions d’estacionament: aparcament públic, aparcament privat i gestió d’estacionament en la via pública.

