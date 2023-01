Un hombre abofeteó a su novia en un directo de TikTok este sábado de madrugada, mientras ella hablaba con tres jóvenes 'tiktokers' y más de mil espectadores presenciaban la conversación. Los hechos se viralizaron durante el fin de semana en otras redes sociales (principalmente, Twitter) y provocaron una explicación conjunta de la pareja, que salió en otro directo diciendo que "todo fue un show" para ganar seguidores y dinero.

Pese a que el contenido violento o de apología de la violencia no está permitido en TikTok, las cuentas de ambos siguen activas en la plataforma y, en el momento de escribir estas líneas, varios vídeos reproducen la situación. Fuentes de la compañía aseguran a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que se han revisado y eliminado todos los vídeos de la bofetada (y que si queda alguno, se borrará), pero admiten que es un contenido especialmente sensible "porque los propios usuarios afectados han dicho que se trata de una caracterización" y las "caracterizaciones" sobre violencia sí están permitidas. Dicen, además, que una cuenta no se bloquea por incumplir una vez las normas de la comunidad.

Gritos e insultos

S., una joven de 23 años natural de Bulgaria y residente en España, entró al vídeo en directo de Sergio Mengual pasadas las dos de la mañana. Mengual es un conocido 'influencer' que acumula 1,3 millones de seguidores en TikTok y que hace directos por las noches con amigos en los que suelen invitar a alguna chica. Este viernes invitaron a S., a quien tras un rato preguntaron quién le parecía "más mono" de todos. La conversación, que ha podido revisar este diario en un fragmento más largo del vídeo, transcurre distendida y entre risas.

S. dice que no puede elegir, que los tres le parecen guapos. Mengual responde enseñando una foto suya sin camiseta. Ella bromea: "Seguro que es Photoshop". En ese momento, la mitad de la cara de un hombre se cuela en la pantalla de la joven. "Me cago en tu puta madre. Joder, hostias. Me cago en tus putos muertos de mierda que eres". S. interviene y pregunta "cariño, ¿por qué te pones así?". Sonríe y les dice a los chicos que es su padre. "¿Que por qué me pongo así? Puta gente de mierda que sois".

Mengual dice que se asome, ella se lo pide a él y es entonces cuando recibe el guantazo. S. se ríe, vuelve a decir que es su padre y justifica la agresión. "No es por vosotros. Ya estaba enfadado conmigo porque contesté a unas preguntas".

Los siguientes minutos transcurren con los tres chicos en shock mientras S., sola en la habitación, intenta explicarse. Dice que es su padre, que está cabreado, que piensa que está haciendo algo malo al ver que habla con chicos y que puede entender que le está poniendo los cuernos (a su pareja, que, según dice, en ese momento se encuentra de viaje). Los jóvenes no entienden qué hace un padre a las dos de la mañana controlando con quién habla su hija mayor de edad y por qué iba a molestarle que le viera los abdominales a un chaval de su edad. Algunos espectadores muestran en esos momentos vídeos colgados en la plataforma en los que aparece S. bailando pegada a ese mismo hombre.

Insisten: "Porque sea tu padre no tiene derecho a pegarte". En un momento dado, ella dice "que me diga lo que quiera, pero cuando apaguemos la cámara" y ellos, que dudan que sea su padre pero evitan presionar para que cuente que es su pareja, responden. "Aunque estés tú sola, no lo puedes permitir".

Finalmente, ella se despide pidiendo perdón por la situación. Los jóvenes le dicen que no pida disculpas y que, si necesita cualquier cosa, les contacte por privado. Mantienen el directo un rato más reconociendo que han visto una agresión en directo.

"Lo hicimos por fama"

El fragmento del vídeo en el que aparece la bofetada es el que se compartió en otras cuentas de TikTok. De ahí saltó a otras redes y de ahí, a los medios y la televisión. S. y el hombre hicieron después su propio directo justificando la agresión. "Lo hicimos por dinero, por fama, por todo lo que queráis vosotros. Todo fue un show", dice él, también búlgaro. "Ya lo habíamos hablado. Yo sabía que Sergio [Mengual] es famoso, más que Lolalolita [otra conocida 'tiktoker'] y por eso lo hicimos: porque quería más seguidores y más comentarios", dice ella. "Yo ya he cogido lo que tengo que coger, una cantidad con la que él y yo nos podemos ir de vacaciones y ya está. Es lo que quería, no quería más".

Una agresión de #TerrorismoMachista en pleno directo que se hace viral.

Y ahora tenemos la respuesta por parte de la pareja.

Sumisión, dominación, vergüenza y maltrato. Eso es lo único que hay en los vídeos.

¿Qué excusa es esa del dinero? ¿Quién gana si eso fuese un show? NADIE. pic.twitter.com/HUoLF4hqYf — Lechuga Feroz🔻✵🥬 (@lechuga_feroz) 29 de enero de 2023

Si bien es cierto que entrar en un directo de un 'influencer' puede aumentar el número de seguidores de una cuenta, es complicado que gracias a eso la pareja haya podido monetizar lo suficiente para pagarse unas vacaciones: primero, porque para empezar a ganar dinero con TikTok es necesario acumular más de 100.000 visualizaciones en los últimos treinta días y no solo un aumento de seguidores; segundo, porque incluso teniendo una cuenta popularísima las compensaciones son mínimas, de entre 10 y 30 euros por cada millón de visualizaciones, cifra que no alcanzan las cuentas de la pareja.

En el vídeo de justificación, S. y su novio dicen haber acudido a la Guardia Civil, donde, según su versión, se les habría recomendado "contar toda la verdad" en público. Este periódico ha contactado con la Guardia Civil para saber si esto es factible, sin haber recibido respuesta por el momento.

Los vídeos públicos de S. en la plataforma se llenaron de comentarios preguntándole qué tal estaba y ofreciendo apoyo y alojamiento. La mayoría de esos comentarios han desaparecido, aunque a uno de ellos responde que está bien. Desde TikTok aseguran que se toman cualquier tipo de violencia muy en serio y remiten al "punto violeta virtual" que han creado junto al Ministerio de Igualdad, con una guía sobre violencia machista a la que se accede desde los hashtags #ViolenciaMachista o #ViolenciaContraLaMujer.

Respecto a la colaboración con las autoridades, apuntan a su informe de transparencia: en 2022 TikTok España recibió catorce solicitudes gubernamentales de retirada de contenidos, de las cuales no tomaron medidas en ninguna. También recibieron 22 solicitudes sobre cuentas concretas, de las cuales solo intervinieron en cinco.

La activista y divulgadora feminista Noor Ammar ha compartido en TikTok su reflexión sobre por qué S. habría mentido "compulsivamente" diciendo que el que la pega es su padre, primero, y que está todo pactado para ganar dinero, después. "Ha desarrollado un mecanismo de superviviencia que pasa por convertirse en la villana y malvada interesada en audiencia porque necesita no solo justificar lo que sufre sino aceptar que se merece la violencia que recibe", desarrolla. "Una mujer maltratada no responde necesariamente a la imagen de una mujer que llora con un ojo morado en una esquina. Opta por transformar su papel en la pareja con el fin de darle juego a la violencia como algo que se puede relativizar".