El amor y la forma de conocer a alguien ha cambiado mucho durante los últimos años. Ni los millenials, ni mucho menos la generación Z, ligan de la misma forma en que lo hacían los boomers cuando eran jóvenes. Las redes sociales lo han cambiado todo. Los match, las reacciones a las stories de Instagram, o las conversaciones a base de memes son algunas de las formas en las que comienza el flirteo entre las nuevas generaciones.

De hecho, se ha creado toda una terminología al respecto, para poder hacer referencia los nuevos comportamientos que se han dado en el 'amor 2.0'. Si quieres entender a tu hijo adolescente, aquí te traemos el diccionario de las relaciones sentimentales a través de la pantalla:

Ghosting

El ghosting, que proviene de la palabra inglesa 'ghost' (fantasma) es la desaparición absoluta de la persona con la que se mantiene una relación, ya sea sentimental o no (aunque es muy típico en este ámbito), como forma inesperada de acabar una relación. No suele estar anticipado por ninguna señal previa, sino que de repente esa persona deja de responder a tus llamadas y mensajes, deja de seguirte en redes sociales, y deja de dar señales de vida en todos los sentidos. Como si le hubiera ocurrido algo. Pero no le ha sucedido nada: simplemente ya no le interesas. Así de duro.

Curving

Otro palabra para cuando las cosas no van bien es la de curving. Ante un chat con una persona con la que se desea cortar conversación, hay personas que, en lugar de comunicar este desinterés abiertamente, optan por otra forma de transmitirlo. Ejemplos de esta conducta son una mayor demora a la hora de responder mensajes, descenso progresivo de la extensión de las respuestas o excusas constantes para no verse en persona. Generaciones anteriores podrían llamarlo 'marear la perdiz'.

Zombieing

La manera más rápida y sencilla para definir a un zombi es hablar de "alguien que regresa de los muertos". El relato de los zombis también a encontrado cobijo en las redes sociales, donde se han utilizado para dar forma a un neologismo para nada aleatorio. Se trata del zombieing, una analogía utilizada para designar la práctica que consiste en volver a escribir a otro usuario después de haberlo ignorado durante un tiempo. Así pues, este "regreso de entre los muertos" sería el punto y final al 'ghosteo'. Como es previsible, no todos los internautas reaccionan favorablemente a un mensaje después de haber sido ignorados, por lo que, como sucede con los zombis, algunas de sus 'víctimas' optan por la opción más razonable: huir.

Instagrandstanding o gatsbying

Uno de los conceptos referidos a los momentos iniciales de una relación es el de instagrandstanding, la versión digital de las indirectas. Este concepto consiste en llamar la atención de una persona publicando de forma consciente contenidos en redes sociales (especialmente en Instagram) que le resultan particularmente interesantes a la otra persona, aunque sin referencias directas, buscando que sea esta persona la que inicie la conversación. Otro término que se utiliza para hacer referencia a este comportamiento es el de gatsbying.

Pocketing

El pocketing, en realidad es cuando la persona que estás saliendo esconde esa relación de manera deliberada ante los demás. Es decir, sube fotos en las que no sale tu cara o no te etiqueta en sus publicaciones, e incluso cuando no sube nada de ti o contigo a sus redes sociales.

Dry-texting

¿Cuántas veces te has preguntado qué contestar a la otra persona? Es muy complicado buscar una respuesta a un simple "jaja" o a un "okey". Si quieres un consejo, en situaciones así lo mejor es no responder. Una persona que tiene interés en conocerte siempre buscará la forma de mantener una conversación fluida, y muchas veces esta manera de hablar tan seca o sosa es algo deliberado. De hecho, este comportamiento virtual de responder con monosílabos también tiene nombre: dry-texting.

Cushioning o benching

La inmediatez de las aplicaciones de mensajería y las redes sociales ha permitido que los usuarios puedan manejar distintas conversaciones al mismo tiempo sin perder el hilo de ninguna de ellas. A su vez, muchos usuarios se han servido de esta ventaja a la hora de ligar. El cushioning es un término que surge precisamente en este ámbito, ya que designa aquellas 'almohadillas' que, en caso de fracaso con el ligue principal, "amortiguarán" (traducción literal del vocablo) la caída. Así pues, cuando se utiliza esta expresión en realidad se hace referencia a aquellos chats secundarios, de recambio, que podrían sustituir al ligue principal en caso de que este termine.

Por esta razón, otro neologismo utilizado con la misma finalidad es el de benching, haciendo una analogía deportiva en referencia a los usuarios que están en el 'banquillo' preparados para entrar en el lugar del 'jugador titular'.

Whelming

"Dime de qué presumes y te diré de qué careces". Una frase hecha que explica a la perfección lo que significa whelming. Se trata de una derivación del adjetivo inglés overwhelmed, que significa "sobrepasado". La acción consistiría en presumir a tu match lo solicitado o solicitada que estás, dando a entender que tus pretendientes llegan a ser incluso pesados o agobiantes. Los expertos en psicología adviertes que este comportamiento busca generar interés en la otra persona, pero que desgraciadamente en la mayoría de casos se acaba generando justo el efecto contrario.

Orbiting

En los casos en que la relación no marcha por buen camino, un término utilizado frecuentemente es el orbiting. Este concepto se refiere a cuando alguien parece no tener interés real en otra persona, no contesta sus mensajes ni responde sus llamadas, pero da 'like' a sus publicaciones, reacciona a sus stories o comenta alguna foto. Los boomers lo llamarían algo así como 'ni contigo ni sin ti'.