La 'espantá' del torero Juan Ortega el pasado sábado 2 de diciembre en Jerez de la Frontera sigue dando que hablar. El diestro tenía la cita más importante de su vida con la que era su novia desde hacía una década y de manera inesperada, antes de dar el sí quiero, cambió de opinión y la dejó plantada en el altar.

¿Qué ha pasado para que no se celebrara el enlace? Estos días han salido a la luz informaciones de lo más variopintas, la existencia de terceras personas o incluso una supuesta infidelidad en la despedida de soltera de la novia, nada que ver con la realidad.

Una llamada plagada de dudas

El torero no tenía claro que si dar el paso de casarse y ese mismo día llamó al sacerdote que iba a oficiar la boda, que también es amigo suyo y había viajado desde Barcelona para estar con ellos. Juan Ortega le trasladó sus dudas al respecto y el sacerdote le fue claro en su respuesta: si no lo ves claro, no te cases.

Después de hablar con su persona de confianza, el sacerdote Josep Maria Quintana, hizo lo propio con su pareja, la cardióloga Carmen Otte y le trasladó su decisión de no contiuar con la boda mientras ella se arreglaba para celebrar el enlace al que estaban invitadas 500 personas.

Así es el sacerdote que los iba a casar: amigo e influencer

El sacerdote Josep Maria Quintana es natural de Banyeres y tiene una gran presencia en redes sociales. Es muy activo en Instagram y es conocido por haber aconsejado en su relación a Íñigo Onieva y Tamara Falcó.