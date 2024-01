El actor y humorista Paco Arévalo no se podía imaginar que la paella que cocinó al rey emérito don Juan Carlos y a la infanta Elena, entre otros amigos, se le iba a indigestar... en las redes sociales.

El cómico valenciano compartió este lunes la fotografía del encuentro, en la que aparece junto a don Juan Carlos y doña Elena, así como a Bertín Osborne, las hijas de éste y su esposa Fabiola, además de varios amigos más. "Muy contento de hacer una paella al Rey Emérito, don Juan Carlos y doña Elena, con buenos amigos. El arroz en su punto", tuiteó.

Pero las críticas no tardaron en llegar. "Seguro que si fuera para una familia pobre no lo harías", era uno de los comentarios. "Si en entre el emérito y Bertín metes a Julio Iglesias obtienes la foto de los padres de la humanidad", le dijo otro.

Arévalo no ocultó su enfado y respondió al cabo de unas horas. "Hay que joderse, como estamos, si lo sé no digo nada, pero, yo me la pasé muy bien y se repetirá, y sin protocolo", espetó.

Pero su indignación fue in crescendo y acabó explotando: "Gilipoyas (sic) y envidiosos hay y gente disconforme. pues que os den", sentenció.

Ya más sosegado, decidió ponerse a retuitear a quienes, también en masa, salieron en su defensa: "Tras los duros ataques por el emérito gusto de hacer una paella ahora viene la calma con los de mi defensa ayudándome en estos momentos".

Las paellas de Arévalo son muy famosas y de hecho se sabe que la Infanta Elena ya había probado la misma y que le había encantado, en palabras del propio actor. En febrero de este año podíamos ver al humorista cocinando una de sus paellas en el programa de Bertín Osborne, 'En tu casa o en la mía', que por ese entonces presentaba en la 1 de Televisión Española.