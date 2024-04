Concurso entre fogones por una beca de cocina de 26.000 euros

Una valenciana de tan solo 19 años competirá por una prestigiosa beca de cocina valorada en más de 26.000 euros. Es Sarah Olivares Furió, una de las diez finalistas del XII Premio Promesas de la Alta Cocina de Cordon Bleu que organiza la escuela culinaria cada año, una oportunidad de seguir formándose en cocina al más alto nivel. Además del primer premio, el de la beca de 26.000 euros, la institución privada también beca al segundo clasificado, en este caso con una ayuda de 9.500 euros. La final será mañana martes, día 16, en Madrid.

Semanas después de haber superado el último corte —en la fase anterior había un total de siete estudiantes de la Comunitat Valenciana—, Olivares se prepara para competir con finalistas de otras ocho provincias españolas y diez centros educativos. Ella estudia en el Centro de Formación Profesional Altaviana de València y acaba de empezar las prácticas en Fraula, un restaurante de València con estrella Michelín; después se irá a Italia, también a seguir formándose entre fogones.

«Empecé con 16 años el grado medio y ahora estoy en el último año del Grado Superior de Dirección de Cocina. No lo tenía muy claro, siempre me ha gustado la cocina, pero no lo veía profesional... pero ‘¿por qué no’?», dice la joven. «Todos iban a Bachillerato y tuve cierto miedo, siempre parece más seguro lo que hace todo el mundo, pero mi padre, a quien le gusta mucho cocinar, me animó, y mi madre también», reconoce.

Ahora, se muestra orgullosa de la decisión que tomó y, aunque reconoce estar aún en shock por ser una de las diez finalistas del Premio Promesas de la Alta Cocina de Cordon Bleu —empezaron 50 candidatos—, ya es consciente de la repercusión que esto tiene y tendrá. «Estar aquí ya es un mérito. Me ha abierto muchas puertas y oportunidades, permite que sepan quién eres y conocer tu nombre», afirma.

El pase a la final lo consiguió con un plato de trucha marinada con naranja y hecha a baja temperatura, con acompañamiento de alcachofa, hierbabuena, cebolla caramelizada, salsa holandesa ahumada y un pastel de patata francés, una combinación de diferentes elaboraciones y técnicas sobre una receta base que propusieron a los participantes y que ellos debían completar con ingredientes de sus comunidades autónomas. «Cambié de idea muchas veces y hasta el último minuto; al final destacaron de mi plato que mariné la trucha antes de cocinarla y ahumé la salsa holandesa», indica. En esa fase, presentó su propuesta culinaria por vídeo, pero la final sí que se realizará presencialmente y en hora y media, mañana en Madrid. «Tengo muchas ganas», admite, aunque todavía no sabe a qué reto se enfrentarán.

Sobre su futuro, indica que le gustaría ir a Madrid y seguir formándose, así como trabajar y viajar por todo el mundo para descubrir diferentes gastronomías. Apuesta por la «cocina creativa y de fusión»; tira más hacia el salado que al dulce; y un «buen arroz» siempre es una apuesta sobre seguro, así como los productos valencianos, de mercado y de temporada, según explica.

«Unos estudios como otros»

Sarah Olivares defiende estudios como los suyos, que se salen de lo convencional pero que están reglados, como el resto de la FP. «La gente se suele quedar parada, pero es un ciclo como otros. Tenemos asignaturas prácticas, como Pastelería o Restaurante; y otras teóricas, como Gastronomía y Nutrición, Seguridad Alimentaria, Historia de la Cocina, Gestión o Recursos Humanos. Además, también rompe una lanza en favor de la profesión: «la adrenalina que se crea solo te la da la cocina, es una profesión que aún debe cambiar mucho, pero vale la pena y, si realmente te gusta, te aporta mucho». Sueña con ser jefa de cocina de un buen restaurante para, después, poder montar el suyo propio.

Junto a Sarah Olivares competirán en la final Carlos Navarro (Guipúzcoa); Xavier Luis (Tenerife); Daniela Rodríguez (Tenerife); Jacobo Diz (A Coruña); Jesús Serrano (Granada); Lucía García (Málaga); Andrés Esgueva (Valladolid); Salma Lorenzo (Valladolid) y José Manuel Barroso (Salamanca). El Premio Promesas de la alta cocina se dirige a estudiantes que cursen el último año de formación en cocina en cualquier centro de España.