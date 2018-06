El Fons promou un projecte de prevenció contra la violència masclista a l'Equador

fons valencià per la solidaritat

Xelo Angulo, Roger Cerdà i Lilia Rodríguez. fons valencià per la solidaritat

El Fons Valencià per la Solidaritat promou un projecte de prevenció i d'atenció de la violencia de gènere a Rumiñahui de mà del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) la presidenta del qual, Lilia Rodríguez, es va reunir el passat divendres amb l'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, i la presidenta del Fons, Xelo Angulo. Rodríguez va recordar que «la violència masclista és un problema comú de les dones arreu del món, com també les conseqüències per als fills o la necessitat d'involucrar els homes en la prevenció».

El projecte conjunt «Per una vida sense violència de gènere» vol enfortir les capacitats del municipi de Rumiñahui (Equador) en materia de prevenció i atenció de la violència de gènere per tal d'assegurar el dret de dones i joves a una vida sense violència, a més de millorar la seua autoestima i lideratge. La presidenta del CEPAM va assenyalar que treballen «amb dones rurals, les que compten amb els majors desavantatges socials, culturals i educatius». D'aquesta manera han reconegut la seua realitat i les estratègies conjuntes per a millorar les condicions de vida. Per a Rodríguez, a més, «l'aliança amb el Fons ens ha permés apropar la ciutadania i els municipis a una visió renovada del desenvolupament local».

El projecte beneficia al voltant d'un miler de persones; dos centenars de dones capacitades i apoderades, una desena d'autoritats municipals, mig centenar de funcionaris municipals, i les seues famílies, beneficiades indirectament pels canvis en els patrons socioculturals de gènere difosos a través del projecte conjunt amb CEPAM.

En 2014, l'Ajuntament de Rumiñahui va crear el Consejo Cantonal de Protección de Derechos (COPRODER) que compta amb un equip integrat per representants estatals i societat civil que exercix les atribucions de formulació, transversalització, observança, seguiment i avaluació de les polítiques públiques municipals de protecció de drets. A més, coordina les entitats rectores i executores amb els organismes especialitzats i les xarxes interinstitucionals de protecció de drets del cantó.