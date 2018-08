Caixa Popular impulsa les activitats del club No Solo Fútbol de Sagunt

Els xiquets del No Solo Fútbol a la firma de l´acord.

En la seua línia de suport a les associacions locals, la principal entitat financera valenciana, Caixa Popular, ha signat un acord de col·laboració amb l'associació esportiva i cultural No Solo Fútbol de Sagunt per a impulsar les activitats que aquesta realitza.

No Solo Fútbol és un club integrador compost per famílies saguntines amb xiquets que comprenen entre els 8 i els 14 anys. Es tracta d'una entitat que naix per a promoure els valors de la solidaritat, el treball en equip i el joc net; i que, a més de fomentar activitats esportives, realitza multitud d'iniciatives educatives i culturals.

La signatura de l'acord de col·laboració entre les dos entitats l'han formalitzat la directora de l'oficina de Caixa Popular a Sagunt, Rosa Marín, i el president de l'Associació Esportiva i Cultural No Solo Fútbol, Javier Alcaina, en les instal·lacions de l'entitat financera en la població saguntina.

Coincidint amb la signatura de l'acord, els integrants de No Solo Fútbol han visitat l'oficina de Caixa Popular a Sagunt on s'ha fet una xerrada per a conèixer el funcionament bàsic d'una sucursal bancària i les diferències del model de banca cooperativa.

«Ens sentim molt identificats amb els valors de No Solo Fútbol i el nostre compromís com a entitat financera valenciana és donar suport a les entitats o associacions com aquesta que contribueixen a dinamitzar la vida de Sagunt i fan millor a la societat valenciana», ha assenyalat la directora de l'oficina de Caixa Popular a Sagunt, Rosa Marín.