La llum de València arriba al Senegal

L'ONG valenciana Formació Senegal, en col·laboració amb diferents empreses també de la capital del Túria, ha posat en marxa el projecte «Una llum a l'escola». A través d'aquest programa es desitja dotar d'il·luminació a set escoles de Louga, al Senegal. «Ja ho hem aconseguit en la primera d'elles», exclama orgullós el president de la ONG, Antonio Zamorano.

«En aquesta zona del nord d'Àfrica les escasses escoles que hi ha es troben en condicions molt precàries, tan sols disposen d'una taula i quatre parets», explica Zamorano.

Per tant, el principal objectiu del projecte és «convertir als col·legis en punts d'energia solar per així dotar-los d'il·luminació, facilitar la labor dels mestres i l'aprenentatge dels alumnes».

Per a això, «hem instal·lat panells solars en la teulada. A més a més, com a les seues cases no tenen gens de llum, quan es fa de nit és perillós fins i tot caminar dins de la seua casa i per això hem posat 40 endolls a l'aula i així els xicotets en arribar a classe connecten un llum led. Quan arriba l'hora d'anar-se, el llum està carregat i poden portar-lo i il·luminar la seua casa», afirma Zamorano.

Històricament, Louga és el lloc en el qual «més subsaharians han migrat», és una zona en la qual l'única oportunitat laboral resideix en l'agricultura, «aguaitada ara pel canvi climàtic». Així doncs, Zamorano només contempla una solució per evitar que Louga es quede deshabitada en un futur no gaire llunyà: «Facilitar alternatives laborals als més joves perquè així puguen quedar-se en el seu lloc d'origen» és el seu objectiu.



Un treball de formació

Per tant, aquesta ONG valenciana realitza un treball seriós per la formació: «Fem una selecció prèvia entre la joventut i a alguns d'ells els formem en el procés de creació de llum solar, mostrant-los les tècniques d'engegada d'un sistema d'energia solar».

El president de Formació Senegal remarca que, una vegada conclou el procés de formació, es lliura als participants una acreditació professional perquè «de forma autònoma puguen treballar en aquest sector i també puguen ensenyar a altres joves». «Necessitem tres mesos per realitzar una planificació òptima i en concloure aquest període il·luminarem la següent escola», revela Zamorano.

Però la fi de Formació Senegal no és només il·luminar les escoles, sinò que també aprofiten cada viatge a terres senegaleses per a proporcionar-los material escolar tan simple com pot ser un llapis o uns quadernets que allí no tenen. Fins i tot, els responsables i voluntaris de Formació Senegal porten també medicaments que puguen fer-los falta en algun moment.

En aquest projecte han participat un bon número d'empreses valencianes que han inclòs aquesta iniciativa dins de la seua acció de Responsabilitat Social Corporativa. Aíxi, han treballat amb l'ONG companyies com Boluda Group, NRG Investment, Fermax, Corporación F. Turia, Cementval, Leader Tecna, Aticum, Pinturas Montó, Erre Arquitectura, Estimado Jose Alfredo, Autosolar Energy Solutions, TVA Tecnológia del vidrio y el aluminio, Cuadernos Rubio i el Col·legi Santo Tomás de Aquino.

Tot un treball de col·laboració entre el sector privat valencà i les ONG que permeten millorar la vida dels habitants de Senegal, a més de 3.000 kilòmetres de terres valencianes.