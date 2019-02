Manos Unidas compleix 60 anys de lluita contra la fam al món

Manos Unidas compleix 60 anys de lluita contra la fam. Fins a el pròxim diumenge 10 de febrer, dia en què se celebrarà la seua Jornada Nacional, presentarà a través de nombrosos esdeveniments la campanya 60 baix el lema «Creiem en la dignitat de les persones». Amb aquesta campanya, l'organització inicia un nou període de tres anys en què centrarà el seu treball en els Drets Humans com a instrument i estratègia en el seu suport i acompanyament a les persones més desfavorides del planeta.

Manos Unidas València impulsarà 18 projectes per a lluitar contra la fam en 14 països d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina, amb els quals es donarà suport a al voltant de 80.000 persones de manera directa i a més 300.000 de manera indirecta.

En els pròxims anys, Manos Unidas continuarà tenint com a objectiu acabar amb la pobresa i la fam en el món. Per a això aquest primer any del Trienni «Promovent els Drets amb Fets» (2019-2021) se centrarà en la denúncia d'una pobresa molt concreta: la de la dona. Així, com a mostra el seu cartell en blanc i negre, l'ONG convida al fet que fixem la nostra mirada en les dones d'altres països.