Fontilles homenatja els seus voluntaris i penyes per la seua col·laboració durant 2018

La fundació Fontilles de lluita contra la lepra va homenatjar recentment els voluntaris que durant l'any passat van col·laborar amb els projectes de sensibilització, solidaris i de cooperació internacional desenvolupats per l'entitat. El XXIV Dia de les Penyes, celebrat al complex sociosanitari San Francisco de Borja,a la Vall de Laguar (la Marina Alta, Alacant), va reunir 47 voluntaris procedents de tota la Comunitat Valenciana, tant a títol individual com integrats en les penyes d'Albal, Alcoi, Alacant, Nules, Petrer, Quatretonda, Russafa i Vilallonga.

La jornada va començar a les 10:30h amb una visita als usuaris i a les instal·lacions de l'Hospital Ferrís, que en l'actualitat acull a 23 residents que han superat la malaltia i que funciona, a més, com a centre especialitzat en la rehabilitació física de pacients de mitjana i llarga estada. A continuació, i després de la celebració de l'Eucaristia, es va procedir a la tradicional obertura de la Guardiola d'Alcoi, en la qual voluntaris i col·laboradors de la localitat han depositat els seus donatius durant l'any. A més dels 1.090 euros aportats per a donar suport a el treball de Fontilles, els alcoians van repartir altres 620 euros en catorze premis que es sortejaren entre els residents. La resta de penyes assistents va entregar a la fundació els diversos donatius realitzats per empreses de les seues localitats.

Abans del dinar de germanor, la vicepresidenta de la fundació, Alicia Puchalt Giner, va fer lliurament d'un reconeixement a les penyes d'Albal, Alacant, Quatretonda i Vilallonga, per la seua llarga trajectòria en suport a Fontilles. En la seua intervenció, va destacar l'important paper exercit per les penyes i els voluntaris en la captació de fons i en el desenvolupament dels projectes solidaris de l'entitat. "Les noves tecnologies ens permeten divulgar el nostre treball, però és necessari mantindre viva la comunicació personal quan es treballa per la dignitat de les persones. Vosaltres sou el cor de Fontilles", va assegurar.



La fundació Fontilles



La fundació Fontilles és l'entitat espanyola referent en la lluita contra la lepra des de l'obertura en 1909 del sanatori San Francisco de Borja al municipi de la Vall de Laguar, en el qual al llarg de la seua història van rebre atenció 3.000 pacients. A més, des de 1986 desenvolupa projectes de cooperació internacional amb l'objectiu d'acabar amb la lepra i les seues conseqüències, especialment en xiquets i xiquetes, així com amb la resta de malalties oblidades lligades a la pobresa, i donar suport a el desenvolupament sostenible de les poblacions afectades.

Quatre-centes mil persones es beneficien durant enguany dels 27 projectes de cooperació internacional que desenvolupa la fundació. Les diferents iniciatives de l'entitat ajuden a combatre la lepra, el mal de chagas, l'úlcera de Buruli i altres malalties lligades a la pobresa en onze països d'Àsia (l'Índia, Nepal i Vietnam), Àfrica (Moçambic, República Democràtica del Congo i Etiòpia) i Amèrica Llatina (Bolívia, l'Argentina, el Brasil, Nicaragua i Hondures).

A Espanya, l'entitat desenvolupa la seua activitat en el complex sociosanitari San Francisco de Borja, en el qual a més de l'Hospital Ferris disposa centre geriàtric Borja, especialitzat en l'atenció de persones majors amb algun grau de dependència; i del propi sanatori, centre nacional de referència en lepra, que acull a 23 residents i dona tractament ambulatori a 28 pacients.