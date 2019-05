Cear-PV organitza el concert solidari "Casa Meua és Casa Vostra". 40 anys de refugi

Les migracions formen part de la història de la humanitat, de la nostra història. La Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat este any complim 40 anys de treball defenent i promovent els DDHH i el desenvolupament integral de les persones refugiades, apàtrides i migrants amb necessitat de protecció internacional i/o en risc d'exclusió social.

En aquesta quarta edició des de CEAR PV volem proposar una mirada enrere dels 40 anys de treball de CEAR, amb les dones refugiades com a protagonistes. Els diferents grups d'artistes, des de la seua creativitat es reuneixen per a oferir-nos la possibilitat de viatjar des de les arrels de tradicions i instruments mil·lenaris, als fruits sonors de l'actualitat. Com si la terra mai haguera estat dividida, Música, Dansa i Paraula sobrevolen les fronteres de l'espai i el temps, es creuen i conversen en un procés de recreació que floreix en llenguatges nous. Comptarem amb la participació del Grup Artístic de CEAR PV Cullera amb l'obra "Imagina", Imagina que has de fugir. Imagina ho has de deixar tot i que a ningú l'importa. Aquest grup de dones ens faran posar en la seua pell; Grup Artístic de CEAR PV València amb l'obra "La Maleta", un grup de dones refugiades que ens representaran a través de les arts escèniques com es viu la fugida des dels ulls de les dones; Gran Quivira + Mari Giner (Carraixet) composicions de bluegrass i música d'arrel surenya nortamericana més clàssica; i, Vi Blau grup de música que fusiona estils des del flamenc, a la rumba amb matisos molt mediterranis.

Per disfrutar d'aquesta vetllada podeu adquirir les entrades a la plataforma On-line Notikumi o de manera física als locals com CaRevolta, al Terra i a la mateixa oficina de CEAR PV a València. De la mateixa manera que si no podeu asistir però voleu col·laborar ho podeu fer a través de Notikumi amb la Fila Zero.

Aquest edició es celebra gràcies al compromís de les totes les persones i entitats implicades, tals com les artistes, l'equip de tècnics, el Teatre el Micalet, Caixa Popular i la plataforma de venda d'entrades Notikumi.