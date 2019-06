En marxa per la inclusió

Donar a conéixer la realitat de la pobresa i l'exclusió social entre els més joves és l'objectiu del projecte 'En marxa per a inclusió, Transmissió de valors solidaris, de la diversitat i el voluntariat entre joves', que durant aquest 2019 desenvolupen l'Institut Valencià de la Joventut l' (IVAJ) i l' European Anti Poverty Network (EAPN Comunitat Valenciana-Xarxa per la Inclusió).

El programa persegueix pretén que 400 joves de València i Castelló -i més tard d'Alacant-, així com el personal tècnic de la Xarxa Jove, es formen i s'acosten a la realitat de la pobresa i l'exclusió social a la Comunitat Valenciana a través d'una sèrie de tallers formatius i un programa de 17 visites guiades a les seus i als projectes d'entitats que integren l'EAPN CV.

El director de l'IVAJ, Jesús Martí, diu que 'En marxa per a inclusió' «entra dins d'un programa d'educació en valors per a joves i un objectiu bàsic és que coneguen la realitat en totes les seues facetes. A vegades vivim en una bambolla i intentem no mirar certes realitats que tenim al costat. És una espècie d'iniciació al voluntariat. En algunes carreres o estudis vindria bé que conegueren realitats concretes a les quals no tenen accés: anar a un alberg , conéixer un centre ocupacional o visitar un centre de menors i així saber que hi ha altres realitats».

Martí destaca que el projecte «bàsicament consisteix en una sèrie de visites en les quals t'entreguen un quadern i t'expliquen el que és la taxa Arope, que és un mesurament de la pobresa i l'exclusió social, i uns monitors t'expliquen quina és la tasca que desenvolupen».

El director de l'IVAJ assenyala que «la campanya la vam conéixer a través de l'EAPN, una coalició independent d'ONG i altres grups involucrats en la lluita contra la pobresa i l'exclusió social que la va iniciar i l'IVAJ contactem per a saber si podíem estendre-la per la Comunitat Valenciana. L'experiència pilot es va fer a Castelló, enguany també comencem a València i Alacant».

'En marxa per a inclusió. Transmissió de valors solidaris, de la diversitat i el voluntariat entre joves' és una campanya dirigida al més joves de la Comunitat Valenciana. «El nostre objectiu és arribar als adolescents. Encara que també és interessant dirigir-nos a universitaris i joves d'eixa edat, sobre tot com a complement pràctic a eixos estudis. A Castelló hi ha hagut experiències amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil perquè conegueren realitats amb les quals es trobaran. Però la nostra meta és arribar a xics perquè sàpien que hi ha persones que passen per dificultats».

El projecte es desenvolupa en el marc de la campanya 'M'importa. Educar en valors' de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), i es fonamenta en la línia de sensibilització de l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi 2019-2014 . «La campanya 'M'importa' és un conjunt de recursos tècnics per a ajuntaments i associacions juvenils per a intentar que tinguen accés a materials que els ajuden per a abordar temes que els superen per la seua complexitat», comenta Jesús Martí. «Els busquem especialistes i els posem en contacte. És un suport per a realitzar polítiques de joventut. És apassionant descobrir que hi ha joves que es pregunten: 'Però això passava en el meu barri?', perquè ho desconeixien».

Martí no creu que, en general, el jove valencià no estiga concienciat sobre la pobresa. El problema és un altre. «La tendència és no mirar certes coses perquè és més fàcil no saber-les. Entenem que a la formació dels nostres joves li falta conéixer una part de la realitat que s'entén que no és bona. Parlem de tota mena de diversitats, de violència... I el que volem és donar-los a conéixer a través d'experiències positives situacions que els facen reflexionar. Les campanyes abasten molts aspectes, des de les de violència de gènere com va ser 'No em toques el whatsapp', o la dels refugiats. En tot cas busquem que la reflexió no es quede en un moment o en un dia».

«Hi ha molts estereotips o clixés sobre el tema, però cal superar-los i avançar. Hi ha respostes i solucions per a temes com la pobresa i la consegüent exclusió social que produeix a qui la pateix. I si hi ha gent que no ho aconsegueix és perquè no sap com fer-ho», finalitza el director de l'IVAJ.