Més de 200 persones accedeixen a un treball amb el soport de Nova Feina

La Fundació Nova Feina ha presentat la memòria anual que ha recollit les principals activitats i programes realitzats en 2018 per a la integració laboral de les persones en situació vulnerable. Durant l'any passat, l'entitat ha aconseguit que 211 persones accedisquen a una ocupació i ha facilitat la creació de 35 noves empreses.



Nova Feina actua a través d'itineraris d'inserció en els quals es treballa de manera personalitzada, atorgant els recursos necessaris per a incrementar la seua ocupabilitat i la seua posterior estabilitat laboral. D'aquesta manera s'aconsegueix que el 57% de les persones accedisca a una ocupació i el 85% d'aquestes mantinguen el seu treball un any després, la meitat d'elles en la mateixa empresa. El perfil majoritari de les persones ateses per l'entitat són dones en desocupació de llarga duració, amb 35-40 anys d'edat, amb escàs nivell formatiu i càrregues familiars.



L'assessorament i formació en la creació d'empreses i projectes d'emprenedoria social és una altra àrea de treball de la fundació. Durant l'any s'han orientat i guiat a 92 persones en el desenvolupament del seu propi negoci, aconseguint finalment que es creuen 35 empreses. La supervivència empresarial dels projectes assessorats supera el 70% després del primer any d'activitat. Nova Feina també ha promocionat l'emprenedoria amb impacte social a la Comunitat Valenciana, incrementant la seua visibilitat, reconeixement i professionalització.



El 80% de les 112 persones formades per l'entitat van accedir finalment a un lloc de treball. La formació adaptada a les necessitats del mercat de treball, les pràctiques no laborals i el desenvolupament de les competències personals i professionals són les característiques més valorades per les més de seixanta empreses col·laboradores de Nova Feina. L'entitat ha realitzat cursos de: auxiliar de neteja hospitalària, atenció al client, operari de línia, comerç i caixa, dependent i control d'accessos.



La implicació i participació de les persones és clau per al desenvolupament de la comunitat i l'entorn. L'entitat fomenta i treballa per la cooperació entre els diferents actors de la societat a través del desenvolupament comunitari, creant noves vies d'actuació per a la integració dels col·lectius vulnerables. Nova Feina ha gestionat prop de mig milió d'euros en l'últim exercici, dels quals, un 40% pertany a fons privats i un altre 40% a públics. El restant 20% dels ingressos són generats pels recursos propis de l'entitat o la prestació de serveis de formació, ocupació o consultoria a una altra entitats socials, com CEAR, la Fundació Timó, o administracions locals d'Alacant i València.



L'entitat porta tres anys aplicant la metodologia de l'auditoria social que permet avaluar l'activitat de la fundació basant-se en els principis fonamentals de l'Economia Social i Solidària: treball, equitat, cooperació, compromís amb l'entorn, absència d'ànim de lucre i sostenibilitat mediambiental. En Nova Feina el 75% dels llocs de treball els ocupen dones i no existeix bretxa salarial.