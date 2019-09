Un total de 61 ONG alerten de la situació dels 'rohingya' dos anys després

En l'estiu de 2017, la violència obligava a 740 000 persones de la minoria 'rohingya' a escapar de casa cap a Bangladesh. Ara, dos anys després, la situació continua deteriorant-se. Es calcula que prop d'un milió de persones refugiades viu de l'ajuda humanitària coordinada pel Govern de Bangladesh amb el treball de més de 130 ONG locals, nacionals i internacionals.

Un total de 61 ONG, entre elles Acción Contra el Hambre, s'han unit per alertar de l'empitjorament de la situació d'aquesta minoria ètnica tant per la persecució i violència a Myanmar com pel deteriorament de les condicions de vida a Bangladesh.

«Volem llançar una crida tant a les parts com a la comunitat internacional, perquè es comprometen a garantir a refugiats i comunitats d'acollida unes condicions de vida dignes», declara Oliver Longué, director general de Acción contra el Hambre a Espanya.

Les polítiques discriminatòries a Myanmar contra la comunitat 'rohingya' en l'estat de Rakhine es traduïxen en restriccions a la llibertat de moviment, accés limitat a l'educació i als serveis de salut i escasses oportunitats d'obtenir ingressos.

Més de 128.000 desplaçats interns d'aquesta ètnia o altres comunitats musulmanes viuen confinats en camps temporals des de l'any 2012. Camps de refugiats que, des de que va detonar la crisi de 2017, el Govern de Myanmar amenaça amb desmantellar.