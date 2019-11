Caixa Popular finançarà sis projectes per al desenvolupament amb 18.000 €

Caixa Popular ja ha donat a conéixer la resolució provisional de la seua convocatòria de 2019 de subvencions per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització, treta de forma conjunta amb la Coordinadora Valenciana d'ONGD. En total, l'entitat financera ajudarà amb un total de 18.000 euros –3.000 per projecte– a sis de les 15 ONG que es van presentar a la convocatòria.

Els projectes agraciats amb estos 3.000 euros són «Una llavor a l'escola» de l'ONG Cerai; «Jóvenes valencianos: En red por el cambio global», d'Entreculturas; «Pam a Pam Fase III: Consolidació d'una xarxa d'economia social i solidària a la ciutat de València», de Setem; «Ciudadanía, organizaciones sociales e instituciones públicas valencianas incrementan su apoyo a mujeres refugiadas de Colombia en la Comunitat Valenciana para su participación en la comisión de la verdad y la construcción de la paz», d'Atelier; Cacau Morvedre, Morvedre Més Just, de La Tenda de Tot el Món; i «Desmontando mitos. Ampliando perspectivas», d'Acoec.

De moment encara està obert el període d'al·legacions sobre la resolució fins al dimecres 13 de novembre. D'altra banda, l'acte formal de lliurament de les subvencions serà en els Premis de Cooperació el 10 de desembre en la Sala Mutant, a València.