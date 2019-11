Per una formació a les escoles sense assetjament, racisme ni masclisme

L'assetjament escolar, el racisme i el masclisme. Són tres dels principals problemes que patixen les aules del nostre sistema educatiu, però que també es reproduixen en el si de la nostra societat ja adulta. Per a fer front a estes actituds reprobables, Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) du a terme el projecte «Escoles sense Racisme, Escoles per la Pau i el Desenvolupament» a diversos col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana, amb el propòsit de crear una societat més justa i solidària.

El projecte es va iniciar al frebrer de 1997 a Madrid, però va agafar l'impuls definitiu a la Comunitat Valenciana a partir de 2016. Des d'eixe moment, Assemblea de Cooperació per la Pau ha aplicat este concepte educatiu en escoles i instituts de València, Alacant, Sagunt, Albal, Serra o Morella. En concret, ara està actuant al CEIP Rafael Mateu Cámara, el CEIP Pablo Neruda i l'IES Malilla del barri de Malilla de València; el CAES Nuestra Señora del Carmen i l'IES Beatriu Civera, ambdós al Barri del Crist, entitat mancomunada entre Aldaia i Quart de Poblet; i al CRA Els Ports, el CEIP Mare de Déu de la Vallivana, el CRA Celumbres, el CEIP Blasco de Alagón i l'IES Vilafranca, de la comarca de Els Ports, a la província de Castelló.

I com tracten de fer-ho? «Principalment fem acompanyament de la formació del professorat per a que ells implementen en les aules estes temàtiques» explica Andrea Pérez, tècnica del projecte per part de l'ONG. «No volem ser només un prestador de servicis sinó que la nostra intenció és dotar d'eines pedagògiques i metodològiques als professors per què puguen incorporar a les seues aules una mirada global», matisa Pérez. Però l'objetiu va més enllà de què l'assetjament escolar, el racisme o el masclisme siguen tractats a les tutories o classes d'ètica: «El que busquem és transversalitzar este tipus de continguts a les diferents assignatures que s'impartixen», recalca la tècnica responsable del projecte. És a dir, la idea de la iniciativa és que estos temes es tracten també en les lliçons de Matemàtiques, Llengua o Filosofia, per exemple, per a formar als que seran en un futur pròxim els adults de la nostra societat.



Treball amb els alumnes

No obstant, el projecte Escoles sense Racisme també oferix un treball directe amb els alumnes. «Fem dinàmiques específiques amb tallers de teatre foro, cinefòrums, exposicions on es trenquen estereotips i prejudicis o el calendari feminista, on es tracta de posar en valor a dones referents en l'àmbit local en què es mouen els alumnes», revela Pérez. I per a fer això, a més, involucren a la resta de la comunitat educativa en el programa.

«Tot això es fa des d'una mirada global a la que reivindiquem que estes lluites que es porten a terme ací també s'estan produint en altres llocs del món», afig la tècnica, que recorda el carácter cooperatiu internacional que té la seua ONG.

«L'objectiu final és tractar de previndre estes conductes desmontant una sèrie de prejudicis que els i les joves poden haber adquirit i que no haurien de desenvolupar mai», conclou Pérez.