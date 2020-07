La pandèmia baix la mirada dels cooperants

La pandèmia provocada pe r la Covid-19 ha posat de manifest la «necessitat de treballar units» i que «de no fer-ho, no superarem altres reptes globals». Esta és una de les reflexions que sobre la situació de crisi actual realitzava Anna Ferrer, presidenta de la Fundación Vicente Ferrer (Índia), a la qual se sumen d'altres de cooperants espanyols que han viscut en primera persona l'assot d'esta pandèmia en els seus llocs de destinació, on van decidir quedar-se perquè van considerar que allí eren més útils.

És el cas d'Alejandro Sebastián, president de la Asociación CONDI, que porta més de 12 anys desenvolupant tot tipus de projectes de cooperació a Guatemala. O Lourdes Larruy, responsable de la Comunidad Misionera San Pablo Apóstol (MCSPA) en Muketuri (Etiòpia). «Una crisi com esta ens ensenya que realment estem tots units, que la frontera que dibuixem en un paper no ens separa ni ens protegeix de reptes que són globals. Que hem de pensar des d'una consciència global d'una vegada per sempre» , afirmava Sebastián.

Per la seua part, Larruy convidava a una reflexió sobre la interacció de tots els països del món: «Crec que este virus ha posat el dit en la nafra en el sentit que no podem viure uns sense els altres».

Com de manera sàvia deia Vicente Ferrer: «O ens afonem tots, o ens salvem tots», afegia l'actual presidenta de la seua fundació. «La pandèmia pot ser una gran oportunitat per a comprovar del que seríem capaços si ens unírem amb esta intensitat per a donar solució als altres grans problemes del món, com la pobresa, la desigualtat o el canvi climàtic, causa i conseqüència també de moltes malalties», comentava.

Observacions totes estes baix un denominador comú, el clam de noves polítiques de cooperació internacional de de manera immediata.

Les vivències d'estos tres cooperants també deixen clar que malgrat tractar-se d'una pandèmia, que es pateix a tot el món, esta no ha afectat per igual a totes les regions. Sens dubte, les mesures de confinament i de distanciament social han sigut més difícils de dur a terme en zones amb superpoblació com és el cas de l'Índia, on una gran majoria de la població llauradora viu en barraques on subsisteixen baix un mateix sostre diverses persones, tal com explicava Ferrer. O en poblats rurals on la quarantena suposa deixar de treballar i, en definitiva, quedar-se sense manteniment, aliments, una amenaça que pesa sobre els llauradors d'Alta Verapaz, a la Guatemala profunda, on exerceix de cooperant Sebastián, qui narrava com la gent comença a penjar mocadors blancs a les portes de les seues cases perquè algú els porte menjar. «Tenen fam, tenen gana», comptava el cooperant.

Situacions similars s'han viscut en Muketuri (Etiòpia) on actua la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA) de Larruy. Allí «el confinament és totalment impossible. La immensa majoria de la població viu al dia. És una economia molt precària, si hi ha treball es menja, si no, les coses es posen difícils». Així doncs, la fam es converteix en la principal preocupació i el major temor de la població que resideix en estos països amb alts índexs de pobresa i desnutrició. Per això la prioritat d'estes ONG està sent «assegurar que la gent puga menjar cada dia».



Alegrar l'ànim

Davant esta conjuntura, Sebastián explicava com el repte major dels governs no és gestionar el virus, «sinó l'estat d'ànim de la població». Per este motiu han sigut tan importants els gestos per a alegrar a les seues gents, com el llançament de pètals de flors per part de les forces aèries de l'Índia sobre hospitals i ciutats per a agrair el treball realitzat per diferents col·lectius, com comptava Anna Ferrer.

Esta pandèmia està sent dura, coincidien els tres, «mai havia vist una cosa tan nociva estendre's tan ràpid i arribar tan lluny fins a convertir-se en tot just un parell de mesos en un dels reptes més importants als quals la humanitat ha hagut d'enfrontar-se en l'últim segle», deia Ferrer qui està convençuda que la solidaritat, la individual, però també la col·lectiva i entre països, hauria de ser un dels vencedors d'esta», finalitzava la cooperant.