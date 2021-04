«El meu poble és bonic, tot Àfrica és bonica, però la realitat és que no ens ho posen fàcil». Aquesta frase de la protagonista principal de l'documental «Vull ser com Genet» resumeix l'essència de la vida a l'Àfrica, especialment, la de tantes nenes i dones que volen lluitar per un futur millor però que, en massa ocasions, s'enfronten a obstacles , pràcticament, insuperables. Dones com Genet que, tot i això, s'esforcen cada dia i lluiten, de vegades soles, altres amb ajudes, per prosperar i per treure a les seves famílies endavant.

La pel·lícula documental «Vull ser com Genet» de el director valencià Alberto Pla, es va estrenar aquest dijous, dia 15 d'abril, a Russafa Studio. Amb un aforament limitat, marcat per les restriccions de la pandèmia de l'coronavirus, aquest documental, elaborat per l'ONGD MOSSolidaria i la Comunitat Missionera Sant Pau Apòstol de Muketuri (Etiòpia) es va poder presenciar també en línia, des d'on el van visualitzar més de 500 persones. A més, des d'aquest dijous va quedar obert al Youtube de MOSSolidaria perquè qualsevol persona, en qualsevol part de món, pugui veure-ho i pugui emocionar-se amb les històries dels seus protagonistes. Totes elles dones, totes elles lluitadores, totes elles fortes i resilients.

L'estrena presencial va comptar amb la presència de la directora general de Cooperació de la Generalitat Valenciana, Xelo Angulo i amb la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de València, Lucía Beamud. També va assistir una representació de la societat civil valenciana així com de voluntaris i voluntàries de diverses ONGD.

«Vull ser com Genet» se centra en la història de superació davant l'adversitat d'aquesta jove etíop, però també en els relats d'altres que, com ella, han aconseguit aprofitar les escasses oportunitats que la vida els oferia. El documental mostra la importància fonamental d'una bona alimentació des d'edats primerenques, així com la forma en què la construcció de pous en llocs aïllats transforma vides. La cinta és una aposta clara per l'educació, pels suports mutus i per aquesta cadena de transmissió que resulta decisiva en qualsevol circumstància, més encara quan es viuen situacions complicades.

El documental es va presentar, a més, en el marc del Dia Mundial de la Salut, que va tenir lloc el passat 7 d'abril, ja que la salut, de tota mena, alimentària, física, emocional ... és fonamental per tenir una vida digna, per mantenir l'esperança i la il·lusió, i per seguir lluitant, com així constaten Genet i la resta de protagonistes de «Vull ser com Genet».

L'equip de l'Agència Alberto Pla va tornar de l'enregistrament d'aquesta pel·lícula documental el 12 de març de 2020, dos dies abans que es decretés el confinament a Espanya. Com diuen ells mateixos: «Gravar a Etiòpia és adaptar-se a les circumstàncies, a l'igual que la població s'adapta cada dia a la realitat que els ha tocat viure. És acceptar que el que tenies previst captar en cert moment potser no pot ser, però, com a compensació, a cada racó, en cada rostre, en cada mirada apareix una història digna de ser explicada ». Històries com la de Genet i com la de tantes altres perquè, com diu ella «aquesta és la meva història, però podria ser la de moltes altres noies d'aquí».