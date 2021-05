La Coordinadora Valenciana d’ONGD, composta per més d’un centenar d’organitzacions de la Comunitat Valenciana, ha llançat la campanya #CooperarMejor per a trencar, amb molt d’humor, amb els mites entorn de la cooperació al desenvolupament. Per a això, han presentat a Philanthrooper, un jove carregat de bones intencions, energia i ganes d’ajudar, però amb una mentalitat assistencialista que necessita canviar. Es tracta d’un nord-americà idealista que arriba a la Comunitat Valenciana perquè considera que «el sud d’Europa» necessita ajuda. Passeja per l’horta valenciana plantant carlotes, visita col·legis per a entregar enciclopèdies dels anys 80 i vol donar en centres de salut medicines caducades perquè, assegura, «més ben caducades que no medicines». Tot això ho mostra en vídeos i fotos selfie.

La campanya explica que, enfront de situacions de risc o urgència, les persones donen o col·laboren en aquell moment puntual per a ajudar a solucionar un problema concret. No obstant això, malgrat la necessitat d’aquestes actuacions puntuals, els gestos solidaris no solucionen els vertaders problemes a llarg termini. Com assenyala Cristina Ramón, presidenta de la Coordinadora, «l’assistència puntual no acabarà amb la pobresa i la desigualtat en el món, però la cooperació sí».

Això es tradueix a impulsar canvis profunds i donar un suport continu a projectes sostenibles en el temps.

Cooperació en clau valenciana

Segons l’enquesta llançada per la Coordinadora Valenciana d’ONGD, un 41,53 % de les organitzacions socials valencianes cooperen a Centreamèrica, sent Guatemala i El Salvador els països amb major presència d’ONG. Li segueixen Amèrica del Sud (32,58 %), Carib (23,12 %) i la població palestina (19,35 %).

Pel que fa als tipus de projectes, la Coordinadora Valenciana destaca que un 95,1 % de les entitats sòcies treballen pels drets de les dones. A més, s’observa una forta presència en la lluita per l’accés a drets bàsics com la salut, l’estabilitat econòmica, la pau (sector en el qual treballa el 93,5 % de les organitzacions) i l’educació i sensibilització de la ciutadania per aconseguir una societat més solidària i compromesa, àmbit on es compta amb la presència d’un 87 % de les entitats. Així, s’indica que la Generalitat Valenciana és la quarta a nivell estatal en inversió per càpita en cooperació internacional.

Com remarca Cristina Ramón, «el treball de la cooperació valenciana és indispensable per a aconseguir la igualtat i justícia global, tenim l’oportunitat de deixar arrere totes les idees erròniament vinculades a les ONG».