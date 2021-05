Després de passar per Gandia i Alcoi, l’Escola d’Associacions organitzada conjuntament entre Caixa Popular i la Fundació Horta Sud arribarà aquest dissabte, 15 de maig, a Requena. Com en les capitals de la Safor i l’Alcoià, la primera formació que s’impartirà serà sobre «Obligacions Documentals i Procedimentals de la Llei d’Associacions». El mateix dia tindrà lloc a Gandia la segona formació, que tractarà sobre el «Règim legal de les entitats sense ànim de lucre. Aspectes fiscals» i que una setmana més tard també es desenvoluparà en la comarca Utiel-Requena.

Les formacions són una pràctica imprescindible per a que les associacions, que són els motors dels nostres pobles i ciutats, puguen apoderar-se, guanyar autonomia i millorar la seua transparència i representativitat. Ací ho demostren les valoracions rebudes per part de les entitats que ja han participat. Aquestes valoracions han estat molt positives, mostrant la necessitat i l’interés compartit per a rebre formació continua que permeta a les associacions ser més coneixedores i autònomes. Concretament, els organismes assistents van destacar que es tractava d’una formació «molt necessària» que ofereix «molta informació» i que és «de gran utilitat» per a associacions de qualsevol tipus.

Més enllà d’aquest dissabte, l’Escola seguirà oferint més formacions i començarà, també, les assessories presencials per a resoldre dubtes concrets que puguen tindre les associacions dels diversos municipis en matèria de fiscalitat, gestió, captació de fons o transparència, entre d’altres. Igual que les formacions, les assessories de l’Escola començaran a Gandia, els dimarts 18 de maig i 1 de juny i, posteriorment, es traslladaran a Requena (8 de juny) i Alcoi (23 de novembre).

Tant les formacions com les assessories són impartides per la Fundació Horta Sud, fundació comunitària amb mig segle de vida i que ha impartit ja més de 7.500 cursos des de l’any 2004 i resolt més de 1.500 consultes des de l’any 2007. Amb la unió amb Caixa Popular, entitat financera que treballa des de la seua aparició de la mà amb el teixit associatiu per a enfortir-lo i apoderar-lo, aquests serveis gratuïts s’han anat ampliant des dels seus orígens, eixint del territori comarcal.

