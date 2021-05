El Club Esportiu La Fila és un club de recent creació que va nàixer com a projecte vinculat al CEIP La Fila amb la intenció de ser més que un simple club esportiu i inculcar valors com la participació del teixit col·lectiu o l’impuls del comerç local. Actualment, el club compta amb seccions femenina i masculina de bàsquet i secció masculina de futbet, tot i que esperen poder aconseguir tindre prompte també equip femení en aquest esport.

Quin és l’objectiu del projecte «Fem educació, fem barri, fem poble mitjançant l’esport»?

Fer un projecte esportiu que articule la vida del barri, però que englobe a tot el poble. La idea principal del projecte és que les accions es projecten cap al poble i cap al comerç al detall i de proximitat. Tot i que no podíem obviar les grans superfícies, aquestes ens van rebre sense ganes ni interés en el projecte, i per això no en formen part.

Per tant, enteneu l’esport com una eina vertebradora de la societat d’Alfafar?

El nostre és un barri amb unes condicions socioculturals prou baixes, amb moltes persones amb problemes d’inserció i amb molts pocs recursos. D’ací va sorgir la idea de fer activitats esportives per intentar treure a aquesta gent del carrer i integrar-los gràcies a les activitats esportives, però evidentment la mateixa naturalesa del projecte té també un caràcter social i transversal.

Com s’articula aquesta transversalitat del projecte?

Nosaltres estem ací de pas, per això vam decidir confeccionar una directiva del club que estiguera participada per tot l’àmbit sociocultural de la població. Dins del projecte esportiu hi ha el regidor d’Esports del municipi, l’Associació de Comerciants, Unió Gremial i l’AMPA.

Quin paper juga cada entitat dins del projecte interassociatiu?

L’associació de comerciants ens dóna suport amb activitats, promocions i materials, mentre que l’AMPA ens ajuda en tasques de gestió i van ser els qui van donar la idea de participar en el projecte interassociatiu. Fan una feina a l’ombra, però que està allí i es pot veure.

A quines esferes espereu aconseguir canvis?

Primer de tot en l’àmbit esportiu, però també en l’àmbit social i l’alimentari. En l’àmbit social, l’esport també serveix per a integrar a diferents ètnies o estrats més marginats. Un punt bàsic del projecte era facilitar la integració entre famílies i xiquets i xiquetes de diferents realitats familiars, socials, econòmiques...

I com s’articula el vessant alimentari?

Volem ajudar als xiquets i xiquetes a raonar sobre el perquè d’un aliment o d’un altre. El projecte s’inicia tots els dies berenant el que ells porten de casa i anem modificant-los les pautes del berenar que han de dur. Intentem que les famílies canvien els hàbits alimentaris dels més menuts.

Com s’ha constatat la integració?

Per exemple, hem aconseguit que les famílies desafavorides, amb pocs recursos i moltes vegades marginades, s’organitzen entre elles i es duguen entre uns i altres als partits. Ha sigut un handicap molt gran en el nostre cas on les famílies que tenim d’ètnia gitana habitualment no deixaven que els xics i xiques anaren en un vehicle diferent del de casa. Aquest xoc cultural ha fet que moltes famílies hagen superat algunes d’aquestes barreres, barrejant-se diferents ètnies, cohesionant i ajudant-se.

També feu xerrades i excursions.

Actualment, amb la pandèmia, tenim totes les accions parades, però l’any passat vam anar a veure el Valencia Basket i els xics i xiques van poder jugar a la mitja part d’un partit d’Eurolliga. Nosaltres no tenim un ànim de guanyar cap lliga ni de formar esportistes d’elit, però si de formar persones, i la majoria d’aquests xiquets i xiquetes no havien vist mai ni per fora un pavelló d’aquestes característiques. Llavors, veure’s jugant allà al mig de tanta gent sense saber gairebé ni tirar a cistella, va ser molt gran per a nosaltres.