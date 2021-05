Nueva Opción-Asociación de Daño Cerebral Adquirido de València ha obert un centre d’activitats per a persones amb dany cerebral adquirit en l’edifici social de la Fundació Per Amor a l’Art (FPAA), situat en el conjunt Bombas Gens. Amb capacitat per a 20 places, l’entitat sense ànim de lucre ofereix en estes instal·lacions un programa integral d’autonomia personal orientat a millorar la vida diària de les persones usuàries. El servei d’informació i orientació a persones afectades de DCA i les seues famílies de l’entitat també estarà situat ací a partir d’ara. La cessió d’este espai per part de la FPAA és fruit de l’acord signat amb Nueva Opción per a ampliar l’atenció i donar visibilitat al dany cerebral adquirit, principal causa de discapacitat permanent a Espanya.

Per a Susana Lloret, vicepresidenta de la Fundació Per Amor a l’Art, suposa un pas avant en la vocació de servei públic de la fundació, en esta ocasió dirigit a un altre col·lectiu molt vulnerable, com són les persones amb dany cerebral adquirit i els seus familiars: «És una situació devastadora tant per a la persona afectada com per a la seua família, en la qual tota ajuda és poca, perquè la vida, senzillament, se’t torna del revés. I com som conscients d’això, ajudarem en tot el que siga a la nostra mà, amb tot el compromís que siguem capaços, tal com fem en els altres projectes en què estem bolcats».

«Les instal·lacions que ens ofereix la Fundació Per Amor a l’Art suposen un gran regal que ens permet a poc a poc atendre més persones afectades de DCA a València, sobretot a aquelles que no han pogut accedir a un centre de dia subvencionat», valora Pablo Álvarez, president de Nueva Opción.