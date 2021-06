Adriana naix a Veneçuela i arriba a València fa 5 anys. Efecto Pincel és el seu somni fet realitat gràcies al programa Dona Emprèn de Fundació Novaterra, una iniciativa d’inclusió social i financera que recolza a dones emprenedores amb dificultats d’accés al crèdit amb la col·laboració de Caixa Popular.

Qui és Adriana Calcines?

Soc una apassionada de l’art. He dedicat més de 30 anys a fer classes de pintura a l’oli i acrílica a xiquets i adults al meu país natal, Veneçuela, i 13 anys als Estats Units i ara a Espanya. Vaig arribar a València fa 5 anys i m’he especialitzat en la impartició de classes en la modalitat «ràpida» amb pintura acrílica, esdeveniments per a «desestres-art», sessions per a tots els públics, especialment enfocades a fer sentir més que aprendre.

També, a partir del confinament i la seua incidència directa en les classes que eren de manera presencial, he creat la meua pròpia acadèmia en línia, primer per a adults des de setembre de 2020, i al gener de 2021 vam fer una experiència pilot a la qual van assistir més de 100 xiquets i xiquetes. Hui dia aproximadament 40 xiquets d’entre 4 i 13 anys acudeixen totes les setmanes a la seua sala virtual on s’imparteixen diferents tècniques i estils.

Com naix Efecto Pincel?

Efecto Pincel naix a València l’any 2016. Com tot en la vida, no hi ha millor experiència que la pròpia. I descobrisc en primera persona la màgia de pintar i el seu poder curatiu: aconseguisc que l’ansietat, amb la qual vaig conviure un temps, desaparega de la meua vida a través de la pintura com a teràpia.

Ara vull compartir la meua experiència amb qui ho necessite. Més enllà d’aprendre a pintar, una sessió d’Efecto Pincel produeix pau a l’ànima i alegria al cor. T’acompanye pas a pas en el procés fins a aconseguir-ho. Utilitzant pintures acríliques sobre llenç, aplicant la tècnica de pintura ràpida, desconnectant-te del dia a dia. Podràs sentir la gran satisfacció de ser una artista per un dia, acompanyada de gent com tu, que s’atreveix a seguir els seus somnis i, alhora, experimentar noves formes d’esplai amb sentit, amb finalitats mes allà del quotidià. També hi ha sessions d’Efecto Pincel especialment dissenyades per a xiquets, integrades amb activitats lúdiques. Un enfocament diferent d’aprendre jugant.

És la teua primera emprenedoria o ja havies emprés abans?

Ja havia emprés abans a Veneçuela. Vaig tindre dos restaurants, perquè m’apassiona el món de l’hostaleria. Als Estats Units vaig emprendre amb una botiga en línia d’art, i ací a Espanya he creat dos emprenedories. Efecto Pincel d’una banda, i El Camarero Express, que és un taller de 5 hores on s’entrena de manera senzilla a persones que busquen ocupació en el món de l’hostaleria on l’enfocament prioritari és l’atenció al client i excel·lència en el servei. He impartit este curs a més de 300 residents a València a través de l’Associació de Veneçolans a la Comunitat Valenciana (AVEC).

Què aporta Efecto Pincel al panorama emprenedor de la Comunitat Valenciana?

Efecto Pincel és un bon exemple que quan ens proposem alguna cosa en la vida no importa ni l’edat ni les circumstàncies per la qual travessem per a aconseguir-ho. Utilitzant la creativitat i enfocant-nos en les solucions en lloc d’els problemes, emprendre és una opció. I en el meu cas personal, he comprovat que puc fer feliços als xiquets, no sols de València, sinó de tot el planeta a través de la meua acadèmia en línia i el meu estil de fer classes.

Quin paper juga en tot això la Fundació Novaterra?

Novaterra ha sigut per a mi un agent d’integració determinant. No sols em van ajudar a aconseguir el meu primer treball en esta ciutat, sinó que van comprendre la meua situació i em van incloure en el programa de Dona Emprèn. Van creure en el meu projecte Efecto Pincel i van confiar en mi en concedir-me el seu vistiplau per a tindre accés al crèdit per part de Caixa Popular i donar l’impuls que necessitava.

Què t’ha permés eixe accés al crèdit de Caixa Popular?

A través d’este crèdit estic professionalitzant la meua acadèmia en línia, amb els equips i estratègia de màrqueting adequada per a assegurar el seu èxit i expansió.

Quins somnis tens per al futur?

La meua meta en els pròxims 12 mesos és «Fer somriure a un milió de xiquets». La prosperitat i abundància vindran per afegiment.