La supervivència humana depén de l’aigua. Tres de cada deu persones no tenen accés a serveis d’aigua potable, en ple segle XXI. L’accés a l’aigua és vital per a reduir malalties, per a millorar el benestar i per la productivitat dels pobles.

Per a recordar la importància de l’aigua, Escola d’Art Gaia i el Taller de Poesia Polimnia222, han organitzat una exposició multidisciplinària a benefici de Manos Unidas Valencia, que té com a fi conscienciar al públic sobre la seua importància, així com obtindre recursos econòmics per a l’execució de projectes que promoguen l’accés als recursos hídrics.

L’exposició té lloc a la Sala de los Mosaicos de l’estació del Nord de València i romandrà oberta al públic de l’1 al 15 de juliol.