Maka i Olé és un dels quatre primers projectes que es van posar en marxa fa poc més d’un any, enmig de la pandèmia mundial de la covid-19. Un any després, vam entrevistar a Patricia Azpelicueta, directora de cinema i creadora de Maka i Olé.

Explica’ns, Patricia. Què és Maka i Olé?

Maka i Olé es dedica a la venda en línia de Moda Activista. Sostenibilitat, solidaritat, activisme i art a scamisetes i complements. Ens preocupem per generar peces sostenibles, orgàniques, veganes i confeccionades d’una manera ètica. Donem suport diverses causes a través d’l’art i de models solidaris en benefici de diferents associacions i fundacions. Portem cobert la major part del nostre cos durant tot el dia. Per què no fer servir la roba com un full en blanc? La moda és també una representació social que pot generar diàlegs, reunir persones que s’identifiquen amb el nostre missatge i donar suport a iniciatives socials.

Però aquest treball no ho fas sola. Amb quina col·laboracions comptes?

Alguns dissenys són propis i altres pertanyen a artistes de Fine Art, Collages o Eco-diseños. Busquem involucrar artistes de tots els racons de món amb els que compartim filosofia. Una de les primeres a sumar-se ha sigut Lanenawapa, el que em fa sentir molt orgullosa. És un referent de Street Art a València, amb una forma única de vore el món. Les seues obres al Barri del Carmen, El Cabanyal i altres barris de València són molt conegudes i visitades. La seua obra per a Maka i Olé versa sobre l’Univers de la Dona Migrant, li va agradar el nostre projecte i va donar al grup de Dones Migrants del Servei Jesuïta Migrant de València un disseny fet especialment. Ens enorgulleix comptar entre les nostres files amb una activista de la seua talla.

Acabes de signar un nou acord, ¿no és així?

Doncs sí. Hem signat un nou acord amb l’artista plàstica María José Marco, que de nou ens ha brindat un disseny solidari «Ets el que respires». Hem decidit que els beneficis es destinen a la Fundació Novaterra. Aquestes dues entitats, el SJM i la Fundació Novaterra, m’han recolzat molt en aquest procés d’emprendre, de manera que volia que foren les primeres a ser destinatàries d’un disseny solidari de Maka i Olé.

Una altra de les dones que, sens dubte, ha tingut un paper important en aquesta pandèmia, ha sigut Rozalen. Fa poc vas estar amb ella. Explica’ns com va sorgir aquesta trobada?

Rozalen va compondre en el confinament el tema «Aves Enjauladas» i va dedicar els seus beneficis a donar suport a dones, xiquets i xiquetes en risc d’exclusió social del projecte Entreculturas. Fa unes setmanes, es va acostar a conèixer i conversar de primera mà amb algunes de les dones de pisos d’acollida de l’SJM de València, beneficiàries d’aquesta col·laboració. Un dels moments més emocionants va ser la representació d’una petita obra teatral basada en les seues pròpies històries, el guió i direcció de la qual van córrer al meu càrrec.

Quines són les últimes novetats?

Recentment hem creat una col·lecció de camisetes pintades a mà per el DJ i productor de Eventos Alfredo Seiko, que vol ser un referent en la música amb una marca personal social, sostenible i compromesa amb el missatge que emet als seus seguidors. Marcos Caparrós, un altre artista plàstic multidisciplinar, reconegut a Europa i alineat amb el nostre plantejament, ens ha cedit diversos dissenys. Finalment, hem tancat una col·laboració amb Mbisy, una altra de les emprenedores de Dona Emprèn, que adaptarà els nostres dissenys a les seues bosses, motxilles i necessers, i que pròximament voran la llum.

Però Maka i Olé no s’atura a València. Quins projectes tens a la Patagònia?

Tenim entre mans un projecte de divulgació i intervenció a la Patagònia (Argentina), que realitzarem si aconseguim finançament al costat de Juan Pablo Laporta, CEO de l’empresa Vang Marketing & Desing, que realitza la gestió de les nostres xarxes socials i la nostra tenda en plena Patagònia. A més d’altres sorpreses que no vull desvetllar encara i que busquen, de nou, un impacte significatiu a través d’l’art i el disseny, i a les que molt prompte donarem difusió a les nostres xarxes socials.