Des de l’Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) creuen en la importància d’educar en igualtat com una fórmula clau per eradicar les actituds masclistes i lgbtifobas de discriminació en la infància i joventut, sent al seu torn un mètode efectiu en la prevenció de la violència de gènere.

Al seu torn, són testimoni de la interdependència entre els fenòmens socials, econòmics i mediambientals a tot el món, com les migracions i el canvi climàtic. Davant d’això, consideren necessari fomentar una consciència crítica i de responsabilitat que qüestione les regles per trobar respostes que caminen cap a societat més justes i igualitàries.

En aquest context, neix el projecte «Des de l’escola rural ens obrim a el món», una reivindicació manifestada per la comunitat educativa que exigeix ​​l’obertura, des de la seua identitat local al món global.

El programa respon a aquesta necessitat dirigint les seues accions a reforçar l’educació pública dels centres educatius dels Ports i Alt Maestrat des d’un enfocament de responsabilitat en el desenvolupament sostenible i inclusiu basat en el consum responsable, la igualtat de gènere i la interculturalitat.