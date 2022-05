El Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja commemora el seu Dia Mundial el pròxim 8 de maig; en els 192 països en els quals té presència Creu Roja es rendirà tribut als Principis Fonamentals (Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat, Universalitat), els valors, la història i assoliments del Moviment Internacional en el dia en què es commemora el naixement de Henry Dunant, fundador de la xarxa humanitària més gran del món. En el marc d’esta efemèride, Creu Roja Espanyola entregarà les seues Medalles d’Or 2022, en la celebració d’este dia, que enguany tindrà lloc en l’Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València el 10 de maig.

L’esportista en cadira de rodes que va aconseguir escapar de l’Afganistan, Nilofar Bayat, és una de les reconegudes enguany per la institució, al costat del cap de la secció de cures pal·liatives pediàtriques de l’Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid i impulsor de la Fundación Porque Viven, Ricardo Martino; la fotògrafa brasilera i creadora del projecte Humanae, Angélica Dass, per mostrar la diversa bellesa de la humanitat a través dels pantones de la pell humana; la Fundación SERES, que promou el compromís social i lideratge responsable de les empreses; l’enginyera industrial que lidera el grup CSIC i ha desenvolupat el primer exoesquelet biònic per a menors amb atròfia muscular especial, Elena García Armada; la Creu Roja Libanesa pel seu exemple de compromís social, adaptabilitat de la resposta en situació de crisi, i ser la més valorada per les persones libanesa enfront d’altres organitzacions com a Nacions Unides o el Banc Mundial; i l’associació valenciana Casa Caridad, d’assistència social, amb menjador i alberg per a 70 persones, per evitar la mendicitat als carrers de València.

L’acte estarà conduït per la directora de Levante TV, Silvia Tomás, i el director regional de Cadena Ser, Bernardo Guzmán. L’esdeveniment finalitzarà amb la participació d’una parella de dansa, que interpretarà, al ritme de la música, el poema recitat de Humanitat: Ender Bonilla i Ana Escrivá.

Enguany la celebració del Dia Mundial tindrà lloc baix el lema i propòsit de l’organització «Ser Mejores», i en el context que deixa la crisi sanitària de la covid-19, l’erupció del volcà de la Palma, l’emergència climàtica i un conflicte armat a Europa que aporta inestabilitat social i econòmica a tot el món, la qual cosa fa vulnerables a persones que fins hui mai havien requerit de l’ajuda de Creu Roja.