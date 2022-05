Sant Joan de Déu València ha fet una crida a la solidaritat ciutadana per a localitzar vivendes en lloguer per a ampliar la xarxa d’habitatges d’inclusió dins dels programes d’acció social que desenvolupa. La situació del mercat immobiliari, així com els preus a l’alça dels immobles, estan dificultant l’accés al lloguer d’habitatges, que són un pilar fonamental dins de la intervenció social. Iniciar el procés d’inserció social després de trobar-se en una situació vulnerable, d’emergència humanitària o d’estar en situació de carrer comença per tindre una llar.

La llar és per a les persones ateses, aquell espai físic, de seguretat i intimitat on reprendre un projecte de vida estable. Juntament amb un acompanyament en l’atenció integral en els diferents àmbits de la persona com el de la salut, per a recuperar la part física i mental que pot veure’s deteriorada en un moment d’extrema vulnerabilitat. També a través de la promoció de la formació i l’ocupació, per a accedir a una estabilitat laboral o econòmica s’acompanya a les persones per a una inclusió social. Sant Joan de Déu València ofereix des de fa 30 anys a València un programa d’atenció integral a persones sense llar amb places residencials.