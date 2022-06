Alcaldes i personal tècnic dels ajuntaments equatorians que conformen la Mancomunidad del Pueblo Cañari (el Tambo, Cañar, Bilián, Suscal i la Troncal) han iniciat a la Comunitat Valenciana una passantia de treball per a nodrir-se de les polítiques que es realitzen en diferents ajuntaments i mancomunitats en matèria turística amb l’objectiu d’extrapolar estes idees als municipis equatorians per a incrementar el desenvolupament socioeconòmic d’este territori a través del turisme i, en conseqüència, millorar la vida de les persones locals.

La delegació equatoriana està formada per Álex Andrés Arce, alcalde del Tambo i president de la Mancomunidad del Pueblo Cañari; Segundo Felipe Yugsi, alcalde del Cañar i vicepresident de la Mancomunidad cañari; Guillermo Manuel Espinoza, alcalde de Biblián; Manuel Pomaquiza, alcalde de Suscal; Pedro María Encalada, gerent general de la Mancomunidad del Pueblo Cañarai; i Luz María Pichasaca, tècnica de turisme de la Mancomunidad cañari.

Pel que fa a les entitats locals del territori valencià on van a formar-se turísticament, estes són la Mancomunitat de la Vall d’Albaida, la Mancomunitat de la Canal de Navarrés, l’Ajuntament de Benissa, la Mancomunitat de la Safor i l’Ajuntament de Gandia.

Als diferents ajuntaments i mancomunitats, la delegació equatoriana compartirà amb personal polític i tècnic coneixements i experiències de l’àmbit turístic local; rebrà formació tècnica en matèria turística; visualitzarà plans, projectes i models turístics dels diferents territoris; visitarà diferents espais turístics; i participaran en esdeveniments promocionals.

Esta passantia de treball és una acció que s’emmarca dins del projecte de cooperació internacional al desenvolupament «Enfortiment institucional i participació ciutadana per al desenvolupament turístic en el territori equatorià de la Mancomunidad del Pueblo Cañarí» del Fons Valencià per la Solidaritat, i que té com a objectiu contribuir a la millora de la gestió turística de la zona i, en conseqüència, a impulsar la situació socioeconòmica de les famílies del territori mancomunat.