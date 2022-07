El passat dijous, 30 de juny, l’oficina de Caixa Popular d’Alaquàs, la primera que va obrir l’entitat, va acollir una jornada de donació de sang organitzada amb el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. Durant tota la vesprada van participar en la campanya de donació un total de 60 persones, tant clients com no clients de l’entitat financera valenciana. La iniciativa es va posar en marxa per primera vegada a les oficines de Caixa Popular de Villena i del carrer Ciril Amorós de València i està tenint molt bona acollida superant les expectatives del Centre de Transfusió.

L’entitat financera té previst ampliar-la per la seua xarxa d’oficines de la província de València i Alacant durant els pròxims mesos. Més de 225 persones han participat en les campanyes de donació de sang promogudes per Caixa Popular fins a la data. Amb aquesta acció, la cooperativa vol reinventar l’ús dels seus espais per oferir un servei de caràcter social, reforçant el seu compromís de ser una banca diferent, pròxima i amb valors.