«No val treballar de qualsevol cosa». Ixa és la reivindicació del 86 % dels joves espanyols menors de 25 anys, que no es conformen amb treball «de qualsevol cosa». Així ho revela el 7è informe Joves amb Discapacitat, Motor de Futur, elaborat per la Fundació Adecco.

Les dates són molt significatives perquè, fa sols un any, el percentatge de joves amb aspiracions laborals concretes era del 45 %, un percentatge que s’ha incrementat en 41 punts percentuals en sols 12 mesos. De fet, solament el 14 % de les persones enquestades considera que el més important és treballar, independentment, del lloc de treball concret.

Les conclusions de l’informe afirmen que la consolidació de la llei, que exigeix la incorporació de les persones amb discapacitat a les empreses, així com una major visibilitat del col·lectiu durant els últims anys; són les causes que han fet que l’ocupació «no siga un anhel impossible o reservat per a uns pocs» i que haja passat a convertir-se en un dret fonamental i, especialment, en un vehicle per excel·lència perquè els joves amb discapacitat completen les seues metes personals.

Per sectors productius, el 56 % dels enquestats té com a prioritat treballar al sector serveis, mentre que el 19 % es decanta pel sector industrial. Per darrere, es troben l’hostaleria, amb un 10 %, i el camp artístic, amb un 6 %.

No obstant això, «existeix una distància entre les aspiracions professionals dels joves amb discapacitat i les seues possibilitats reals d’ocupació», reconeix el director general de la Fundació Adecco, Francisco Mesonero. Els prejudicis i el seu nivell formatiu menor en són els culpables.