La crisi sanitària, provocada per la covid19, ha colpejat tots els estaments de la societat internacional; una situació que no és al·liena per a les associacions d’acció solidària, com és el cas de Médicos sin Fronteras.

Però, a pesar de la situació, l’entitat ha continuat proveïnt ajuda als diferents col·lectius, gràcies a la col·laboració dels socis, sòcies, donants i col·laboradors privats. I és que tots ells aportaren el 99 % dels fons de l’ens del passat exercici, segons les conclusions de la seua memòria anual de l’any 2021, publicada recentment. Des de MSF recorden, a més a més, que la covid no és cosa del passat, ja que continua afectant països de tot el món, especialment aquells amb sistemes de salut més fràgils. De fet, l’ens continua «reclamant un accés equitatiu i just a les vacunes», assegura Mila Font, delegada de la zona est de Médicos sin Fronteras; qui, a més a més, incideix en què «tots els païssos han de rebre-les i poder administrar-les d’una manera segura, amb l’objectiu que els grups més vulnerables i exposat al virus estiguen protegits com més prompte millor». Des de l’ens recorden que, mentre els països rics acaparaven les compres de les primeres dosis de les vacunes, els estats amb ingressos mitjans i baixos seguixen sense accedir a elles. MSF va ser una de les entitats que, a l’octubre de l’any 2020, va exigir «sense descans» que l’Organització Mundial del Comerç (OMC) aprovara l’exempció de patents, proposada per l’Índia i Sud-àfrica i que, a hores d’ara, no ha rebut el suport dels països membres de la Unió Europea o altres com Regne Unit, Suïssa o Noruega, entre d’altres. Més enllà de la lluita contra la covid, al llarg de l’any 2021, MSF ha hagut de prestar suport als afectats per altres conflictes: la inestabilitat a Moçambic, la violència i l’extorsió a Amèrica o la protecció dels migrants de Colòmbia a Panamà, atacats per bandes criminals.