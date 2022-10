Un any més, Caixa Popular i totes les entitats que formen el Grup Caixa Rural i l’equip ciclista Caja Rural-Seguros RGA s’uniren per aportar el seu granet d’arena a un projecte solidari. Es tracta de continuar amb la tasca social que forma part de l’ADN del Grup Caixa Rural i que s’ha transmés a l’equip Caja Rural-Seguros RGA, que s’ha establit com l’equip més solidari del pilot.

El Dia Solidari, que compta amb el suport i la implicació de tots els empleats del Grup Caixa Rural, va tindre lloc el passat 29 de setembre. Aquesta vegada, a causa de la situació socioeconòmica, el Grup va duplicar la seua aportació donant el 20 % de les pòlisses d’assegurances que es venen aquest dia. Espai d’atenció i escolta L’objectiu és col·laborar amb la tasca de Càritas a través del seu Programa d’Acolliment i Atenció Primària, un programa que ha assolit una rellevància especial en l’actualitat, amb les economies familiars minvades per la situació econòmica i amb les dificultats derivades de la guerra d’Ucraïna. Gràcies a aquest programa, s’acullen les persones oferint un espai d’atenció i escolta des del respecte i la dignitat per millorar la seua qualitat de vida. Càritas atén les necessitats bàsiques mitjançant ajudes de primera necessitat: alimentació, habitatge, salut, entre altres.