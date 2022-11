Amb motiu del Nadal, i per segon any consecutiu, Càritas València ha posat en marxa una nova campanya denominada «Dona amb cor per Nadal 2022». Amb ella, la institució reforça la que ha sigut la seua opció al llarg de més de sis decennis per l’acompanyament a les persones vulnerades en els seus drets fonamentals com l’accés a una alimentació, un habitatge digne o una ocupació decent, entre altres.

«Amb ‘Dóna amb cor’, animem a les persones, entitats i empreses que cada any desitgen ser solidaris en la nostra societat valenciana al fet que ho facen responent a les necessitats d’aquelles persones als qui acompanyem, a les quals, una vegada més, posem en el centre amb l’objectiu de continuar promovent la seua dignitat», va explicar el director de la institució, Ignacio Grande. En el document que ha preparat la institució, es proposen huit projectes que poden ser assumits de manera íntegra o parcial per les persones o entitats que desitgen col·laborar amb Càritas València.