L’Associació Valenciana de Caridad adverteix que l’augment del preu de l’energia, l’habitatge o la pujada dels costos dels productes bàsics ha incrementat la situació de vulnerabilitat de les famílies valencianes. En 2022, l’associació ha augmentat en un 29% les persones beneficiàries dels lliuraments de carros d’aliments i articles d’higiene. Segons les dades de l’ONG, fins a octubre d’enguany han acudit a aquest servei un total de 2.471 persones diferents, 554 més que en el mateix període de 2021. Això ratifica l’augment de les necessitats bàsiques que afecta cada vegada més a un major nombre de persones a València. Davant aquesta situació, l’entitat ha llançat la campanya Temps de NaviDAR amb l’objectiu de visibilitzar la labor amb les persones més necessitades i apel·lar a la solidaritat de la ciutadania valenciana.

Segons l’últim informe de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), la cistella de la compra ha experimentat un creixement del 15,2 % respecte a l’any passat, la major xifra en els últims 34 anys. La pujada del preu dels béns de primera necessitat ha perjudicat a de moltes famílies valencianes que s’han vist amb la impossibilitat de fer la compra malgrat tindre un treball i una llar en el qual viure. Aquest increment, juntament amb el preu de l’energia, la pujada de lloguers o l’increment de factures i despeses mèdiques, entre altres, ha derivat en la necessitat de moltes persones d’acudir al repartiment de l’ONG per aliments i productes d’higiene. Amb aquest tipus d’ajudes s’evita que les persones queden en situació d’exclusió residencial, un dels principals objectius de l’associació.

A aquest servei se sumen el de menjador per a persones en situació de carrer i el menjador per a les persones allotjades en els centres d’acolliment temporal, així com els menús de l’alumnat dels tres Centres d’Educació Infantil que té l’Associació. En total, cada dia gràcies a Casa Caridad mengen més de 1.500 persones, una xifra que ha anat en augment en els últims mesos i les previsions apunten al fet que aquestes dades continuaran creixent de cara a final d’any. En aquest sentit, l’associació s’està preparant per a afrontar un nadal que de nou suposaran un creixement de les atencions i que precisaran de la col·laboració amb les administracions i altres institucions per a donar resposta a les necessitats de les persones vulnerables de València.

En aquesta línia, el president de Casa Caridad, Luis Miralles, ha alertat que «la situació d’inestabilitat econòmica que estem vivint, unida a l’augment del cost de la vida, està generant un augment de la pobresa entre les famílies valencianes, que es tradueix en la seua impossibilitat per comprar productes tan bàsics com fruita, verdura, bolquers o ous. Per a millorar aquesta situació en la nostra ONG, hem adaptat les nostres instal·lacions, programes i serveis per a oferir una major resposta i poder cobrir les necessitats bàsiques d’aquests col·lectius».