Creu Roja, com a Moviment Internacional, ha sigut present des del primer moment ateses les víctimes del terratrémol que fa més d’una setmana assolava fins a deu províncies de Turquia i Síria. L’ajuda de la Mitja Lluna Roja Turca i la Mitja Lluna Roja Àrab Síria està arribant en el terreny amb ajuda de primera necessitat -com el lliurament de productes d’alimentació o roba d’abric-, atenció sanitària o psicosocial, i en tasques com la cerca i rescat de supervivents, entre altres.

La Federació Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja va llançar una crida immediata valorada en 200 milions de francs suïssos, quantitat que s’estima necessària per a l’atenció immediata i recuperació de les zones afectades dels pròxims deu mesos. Creu Roja Espanyola es va sumar a esta crida i va obrir els seus canals d’emergència per a recaptar fons per a les persones afectades; fins esta setmana, ha recaptat prop de 7 milions d’euros de la ciutadania, dels quals, 3 milions d’euros han sigut aportats pel grup Inditex específicament per a fer costat a la Mitja Lluna Roja Turca. Altres 750.000 euros es destinaran a l’assistència humanitària a Síria. En esta primera fase de resposta, Creu Roja Espanyola ja ha realitzat l’enviament de més de 105 tones d’ajuda humanitària.