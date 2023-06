Un repàs per les ‘xifres de la fam’ més actualitzades donen compte de la magnitud del problema. Segons un informe elaborat per Nacions Unides en 2022, «ja són 828 milions de persones les que no poden alimentar-se dignament (l’equivalent al 9,8 % de la població mundial)». «Si aquesta xifra continua augmentant, les persones que patiran fam en 2030 podrien arribar als 1.000 milions», alerta María José Hernando, del departament d’Estudis de Mans Unides.

«S’estima, a més, que 3.100 milions de persones no poden accedir a dietes saludables i uns 2.300 milions de persones en el món pateixen de ‘inseguretat alimentària’; és a dir, no tenen accés regular a suficients aliments, o perquè no poden cultivar-los o perquè no poden comprar-los», afig Hernando.

Uns 149 milions de xiquets menors de cinc anys pateixen retard en el creixement i el desenvolupament, a causa de la falta crònica de nutrients essencials en la seua dieta. «La pobra nutrició causa prop de la meitat de les morts en els xiquets menors de 5 anys – 3.1 mil xiquets cada any. I entorn del 50 % de les persones que passen fam en el món són de famílies agricultores que viuen en zones rurals i treballen la terra», agrega Hernando.

Mans Unides València promou en el Departament de Santa Ana, a El Salvador, un projecte que millora la vida de 125 famílies d’agricultors mitjançant la producció d’aliments sans. Es tracta de formar-los i ajudar-los per a aprofitar els recursos que els ofereix la terra, d’acord amb la cura mediambiental, de manera que puguen viure en el camp de manera digna i sana. Se’ls capacita i se’ls dona els recursos per a la protecció de sòls, ús d’abonaments verds, plantació de llavors criolles i combinació d’arbres fruites i forestals amb pastures.

Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) es produeix prou per a alimentar a quasi el doble de la població mundial actual. Però, malgrat això, continua havent-hi una ingent multitud de persones amb fam. «El Dret a la Alimentació, puntualitza Hernando, no és el dret a ser alimentat, sinó el dret a alimentar-se en condicions de dignitat».