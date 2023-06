El projecte Joventut en acció 3F impulsat per l’Associació Cultural Fetén és una de les tretze iniciatives subvencionades en la 29ª convocatòria d’Ajudes per a Projectes Que Canvien El Món, atorgades per la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grupo Ugarte Automoción.

L’Associació Cultural Fetén es va constituir fa ben poc temps, en juliol de 2022. Què us va portar a crear l’associació?

Va ser un cúmul de circumstàncies el que ens va portat a trobar-nos entre les persones que hem impulsat l’associació. Som persones amb inquietuds similars, que duem molts anys en diversos moviments socials i que creiem en la joventut com a motor de canvi i en construir un projecte comú. Molt sovint no es fa l’esforç d’entendre com pensa la joventut i açò acaba provocant que se la deixe de banda. Nosaltres confiem en aquesta manera de fer i mobilitzar, i tot açò és el que ens va portar a crear l’associació.

L’objectiu del vostre projecte és «apropar i incentivar el paper actiu de la gent jove a Tres Forques, Vara de Quart i la Fontsanta al món associatiu i comunitari». A través de quines accions ho fareu?

El primer ha estat escoltar a la joventut i fer un diagnòstic de les necessitats del barri des d’una mirada adolescent i de transformació social. Per fer-ho hem col·laborat amb centres educatius, que s’han implicat plenament en la realització del projecte, i posteriorment hem presentat els projectes finalistes i anunciat els guanyadors, que seran els que desenvoluparem al barri. En totes les accions hi ha un element comú: involucrar a la gent jove des d’un paper actiu i d’acompanyament en el procés, però no de dirigir-los.

Com valoreu actualment l’estat de l’associacionisme en general i de l’associacionisme jove en particular als barris de Tres Forques, Fontsanta i Vara de Quart?

És una zona amb un teixit associatiu fort i consolidat, però no pel que fa a l’associacionisme juvenil. Aquest és gairebé inexistent, i considerem que l’espai físic 3F pot ser de gran importància perquè les persones joves tinguen un lloc on ajuntar-se, desenvolupar les seues activitats i, en definitiva, fer-se’l propi. Tenim el convenciment que col·lectivitzar i treballar en xarxa és l’única manera que hi ha de canviar les coses.

Més enllà de la joventut, creieu que el projecte tindrà conseqüències positives per la resta del barri?

Confiem que el projecte té capacitat per generar un canvi que beneficie a la gent jove, però també a les persones majors, al comerç local, a la resta d’associacions... En definitiva, a tot el barri. La idea és que les persones joves s’apropen a l’espai per fer-ne ús i transformar, i açò generarà connexions intergeneracionals i heterogènies que enriquiran a tothom. A més, estem pensant la possibilitat de fer-ho a més barris de la ciutat de València, el que generaria connexions i xarxes encara més àmplies.

Des de l’associació, tot i posar l’èmfasi en la joventut, no teniu comptes oficials en les xarxes socials. Com feu la comunicació i quins són els motius d’aquesta decisió?

No tenim res en contra de les xarxes socials, però creiem que aquestes són una ferramenta útil per combinar amb l’acció de treball diària quan ja has consolidat aquesta. Nosaltres hem prioritzat primer xafar carrer, que la gent jove ens conega i sàpiga què fem, que s’implique i actue. Una vegada fet açò, posteriorment valorarem si crear o no perfils en les xarxes socials, però teníem clar que no volíem començar la casa per la teulada.

El vostre projecte ha rebut enguany una ajuda en la convocatòria de Projectes Que Canvien el Món impulsada per la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grupo Ugarte Automoción. Què significa aquesta ajuda per vosaltres i pel vostre projecte?

Rebre l’ajuda de Projectes Que Canvien El Món ha estat un gran impuls motivacional. En el poc temps que portem com a associació hem presentat el projecte a diferents convocatòries, però aquesta ha estat la primera que s’ha resolt i aprovat. La concessió de l’ajuda ens fa creure encara més que el que estem fent paga la pena, i que cal passar a l’acció.