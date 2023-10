En ple procés d’elaboració dels pressupostos autonòmics, la Coordinadora Valenciana d’ONGD -que agrupa més de cent entitats de la Comunitat Valenciana dedicades a la cooperació internacional i l’acció humanitària- va demanar aquest dijous al director general d’Inclusió i Cooperació al Desenvolupament, Pedro Carceller, que en aquests primers pressupostos del nou Consell es demostre el seu compromís en la lluita per l’erradicació de la pobresa global amb un increment significatiu dels pressupostos per a cooperació, en línia amb el promés en el programa electoral del PP.

Tant en el programa com amb la signatura de l’Acord per una Política Pública de Cooperació Internacional al Desenvolupament, subscrit pel Partit Popular el passat 3 de maig en plena campanya electoral, la formació que encapçala el govern de la Generalitat es comprometia a incrementar la partida per a cooperació fins al 0,4 % dels pressupostos autonòmics en aquesta legislatura. La partida se situa en aquests moments en el 0,2 %, amb prop de 72 milions d’euros, la qual cosa equival a tan sols 14 euros per habitant i any.

«Estem en una situació crítica a nivell global, en la qual persisteix una pobresa extrema que afecta quasi 700 milions de persones, amb un canvi climàtic que està multiplicant els conflictes per recursos cada vegada més escassos, i amb fenòmens naturals que creixen en virulència i que pateixen més els països més empobrits. Tenim la responsabilitat moral d’impulsar la cooperació i canvis polítics en un sistema que genera cada vegada més desigualtats. Només demanem a la Generalitat i a la resta d’administracions que complisquen les seues promeses i estiguen a l’altura del repte», explica la presidenta de la Coordinadora Valenciana d’ONGD, Cristina Ramón.